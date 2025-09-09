Miguel Cabrera vs. Albert Pujols: ¿Quién es mejor?

Miguel Cabrera y Albert Pujols ya pusieron punto final a su paso por MLB, pero para los aficionados eso no ha significado la culminación de un debate que se ha mantenido por décadas y que busca determinar cuál de los dos fue mejor pelotero.

Las dos leyendas latinoamericanas de Grandes Ligas tuvieron que lidiar con la comparación durante todas sus carreras, que se desarrollaron en paralelo y que tuvieron momentos de gloria que llevan a los analistas a considerar que sus lugares en el Salón de la Fama están prácticamente asegurados.

Fueron tan destacadas las trayectorias de ambos toleteros, que resulta muy difícil señalar a uno de ellos como ganador de la discusión, porque cada uno tiene poderosos argumentos a su favor.

Uno de los grandes de todos los tiempos con un momento histórico en #LasMayores. Albert Pujols cuando se convirtió en el 4to miembro del club de los 700+ HR.#LunesDeLeyenda pic.twitter.com/SR7Qjq6K7H — MLB Español (@mlbespanol) December 30, 2024

Pujols, que jugó por 22 temporadas en las mayores con los uniformes de St. Louis Cardinals, Los Angeles Angels y Los Angeles Dodgers , colgó los ganchos en 2022 después de convertirse en uno de sólo cuatro jugadores en la historia de las Grandes Ligas (y el único latino) con 700 jonrones.

Comparación de estadísticas y premios

El dominicano tuvo mejores números que Cabrera en cuadrangulares (703 vs. 511), carreras impulsadas (2.218 vs 1.881), hits (3.384 por 3.174), WAR (101.2 vs. 67.2), bases robadas (117 por 40), slugging (.544 por .518) y OPS (.918 vs. .901). También ganó dos anillos de Serie Mundial por uno del venezolano, dos Guantes de Oro (un premio que Cabrera no pudo conseguir) y tuvo un MVP más (3-2).

En 21 campañas en las mayores, “Miggy” -que jugó para los Marlins y los Detroit Tigers- consiguió superar a Pujols en algunos renglones vitalicios, como el average (.306 por .296) y OPS (.382 vs. .374). También fue a más Juegos de Estrellas (12-11) y ganó 4 títulos de bateo por sólo uno del quisqueyano.

El gran argumento de Miguel Cabrera

Más allá de la comparación que se haga en las estadísticas de por vida, hay un argumento que pueden esgrimir los seguidores de Miguel Cabrera para tratar de inclinar la balanza a favor del venezolano con respecto a los méritos de Pujols.

El elemento que usan para zanjar la discusión es la Triple Corona que conquistó Cabrera en la temporada de 2012, que fue la primera en 45 años y además es la única para jugadores latinoamericanos.

Ese año el ídolo de Detroit comandó a los bateadores de la Liga Americana con un average de .330, 44 cuadrangulares y 139 carreras impulsadas para poner su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas y tomar ventaja en cualquier discusión que surja sobre qué posición ocupa Cabrera entre los más grandes bateadores de la MLB.

¿Hay una rivalidad personal?

A pesar de los intensos debates que protagonizan los aficionados del béisbol (y no pocos analistas), Cabrera y Pujols nunca animaron esa rivalidad. De hecho, el astro dominicano dio su veredicto durante su participación en un podcast en 2024.

“Cuando a mí me preguntan: ¿Quién era mejor entre Albert Pujols y Miguel Cabrera? Yo digo Miguel Cabrera”, aseguró. “Cabrera se ponchaba un poco más que yo, pero en la oportunidad de clutch, se convertía en un clutch hitter. Más jugando en Detroit y dar todos esos batazos que dio, siendo un estadio difícil para sacar la bola. Inteligentemente como juega la pelota, es de esos bateadores que lo hacías out con un pitcheo, pero repetías ese pitcheo y te ponía la bola en los asientos”.