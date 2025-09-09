Miguel Cabrera vs. Alex Rodríguez: ¿Quién es mejor?

Es costumbre entre los seguidores y analistas de MLB sostener debates sobre quiénes han sido los mejores del circuito en cada época. Y entre las múltiples discusiones que han surgido en los últimos años está la comparación entre Miguel Cabrera y Alex Rodríguez, dos insignes bateadores derechos.

Ambos tuvieron carreras largas -y en plan protagónico- en las Grandes Ligas, trayectorias en las que consiguieron poner sus nombres en el top 10 de varios renglones históricos en la ofensiva. Sin embargo, sus destinos fueron muy distintos.

A-Rod es un infielder de origen dominicano que comenzó su carrera como campocorto y aceptó mudarse a la tercera base para jugar con los New York Yankees, el equipo en que pasó 12 de sus 22 años en las mayores. Si bien es recordado principalmente por su despliegue ofensivo, también fue un buen defensor y tenía velocidad en las piernas (a diferencia de Cabrera), características que lo ayudaron a ser miembro del club 40-40.

Las ventajas para A-Rod

Rodríguez está por delante de “Miggy” en varias estadísticas de todos los tiempos como el WAR (117.4 por 67.2), cuadrangulares (696 vs. 511), carreras impulsadas (2.086 por 1.881), bases robadas (329-40), slugging (.550 por .518) y OPS (.930 vs. .901). También tuvo más invitaciones al Juego de Estrellas (14 por 12) y ganó un MVP más (3-2).

Ambos ganaron la misma cantidad de anillos de Serie Mundial y A-Rod se llevó dos veces el premio Guante de Oro (que Cabrera nunca pudo ganar), por lo que defensivamente no hay comparación entre ambos jugadores. El slugger de los Yankees conquistó 10 Bates de Plata, por 7 del venezolano y también tenía velocidad corriendo las bases, algo que nunca fue una fortaleza para el aragüeño.

¿Qué tiene Miguel Cabrera a su favor?

Pero los seguidores del ídolo de los Detroit Tigers también tienen elementos de peso para argumentar en la discusión y coronarlo como el mejor bateador derecho por encima de A-Rod. Cabrera terminó su carrera de 21 zafras en las Grandes Ligas en 2023 y superó en hits a Rodríguez 3.174 por 3.115, en average (.306 vs. .295) y OBP (.382 por .380). También lo aventaja en títulos de bateo por 4 a 1.

Miguel Cabrera was one of the most feared hitters in recent history, totalling 3,174 hits and 511 home runs in his 21-year career.



A 12-time All-Star, Cabrera won 4 batting titles and 2 MVP awards, including in 2012 when he became the first player in 45 years to win the Triple… pic.twitter.com/pSfzwJnIa0 — MLB (@MLB) September 29, 2024

Hay, además, otras dos cosas que pueden inclinar la balanza a favor del jugador ídolo de Maracay en esta discusión sobre quién fue mejor. Un argumento poderoso es la Triple Corona que ganó en 2012, primera en 45 años y que no han podido replicar desde entonces, y el otro son los vínculos de Rodríguez con el uso de esteroides, que han sido un obstáculo en sus aspiraciones de ir al Salón de la Fama y lo han dejado marginado en los debates.

Un obstáculo insalvable

Los números están allí y los premios ya fueron entregados, es innegable que Rodríguez fue uno de los mejores bateadores derechos en la historia de las Grandes Ligas. Si su nombre es usado con reservas en las discusiones y debates no es por falta de talento, sino porque estuvo involucrado en una trama de dopaje de alto nivel.

El toletero de los Yankees se perdió toda una temporada -la de 2014- cuando fue suspendido por 211 partidos por parte de MLB a causa de su vínculo con el escándalo de Biogénesis. Este tema pone un asterisco en sus estadísticas y una sombra en su legado que mancha todo lo que logró sobre el terreno y que pone en duda que llegue a tener una placa en Cooperstown.

Miguel Cabrera, aunque también tuvo algunos problemas extradeportivos en un punto de su carrera, no estuvo relacionado con esteroides y por eso tiene el respeto del circuito.