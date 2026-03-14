¿Cuál sería el rival de Puerto Rico en semifinales del Clásico Mundial si vencen a Italia?

El panorama lucía complejo para Puerto Rico un mes antes de la inauguración de la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol. Se quedaron sin Carlos Correa, Javier Báez y su capitán Francisco Lindor. Pero aún así consiguieron avanzar a cuartos de final y se quedaron cerca de liderar su grupo en la primera fase.

El gerente de la selección boricua, Carlos Beltrán, tiene una explicación para el éxito de la escuadra dirigida por Yadier Molina.

“He visto mucha hambre de los muchachos, he visto una conexión bonita entre los coaches y los muchachos jóvenes”, afirmó Beltrán al portal de MLB. “La humildad de todos los peloteros jóvenes ha sido algo bien bonito. Ha sido algo que he visto en Clásicos anteriores cuando participaba yo, y ahora como gerente, me da mucho orgullo de que los muchachos tienen mucha hambre, mucho deseo de probarse en el terreno de juego”.

Los puertorriqueños deben luchar por el pase a las semifinales contra la sorprendente selección de Italia, que de la mano del manager Francisco Cervelli marcha invicta y sorprendió a todos como líder del Grupo B. La experiencia de Puerto Rico puede darles ventaja en esa confrontación y llevarlos a la siguiente instancia.

Darell Hernáiz for Puerto Rico!! What a moment for this man! That place went NUTS!! pic.twitter.com/zCsETtgLuN — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 8, 2026

¿Cuál sería su próximo rival?

Si Puerto Rico consigue el triunfo en el partido de cuartos de final contra los italianos tendrá que buscar el pase al partido por el título del Clásico Mundial ante el ganador del juego entre Japón y Venezuela que se disputará a segunda hora de este sábado.

A los venezolanos los conocen bien. Ha protagonizado seis enfrentamientos, con un balance de 3-3. Los boricuas se impusieron tres veces seguidas en 2013 y 2017, mientras que Venezuela ganó las dos primeras confrontaciones en 2006 y 2009 y también la más reciente, en 2023 por 9-6.

Contra Japón tienen un solo choque en la historia del torneo. Fue en 2013, cuando los puertorriqueños derrotaron a los asiáticos por 3-1 en semifinales con un jonrón de dos carreras de Alex Ríos.

¿Puerto Rico ha alcanzado las semifinales antes?

La selección de Puerto Rico llegó a la final de dos ediciones seguidas: la de 2013, que perdió con República Dominicana, y la de 2017, en la que fueron superados por la escuadra de Estados Unidos. Una semifinal se la ganaron a Japón, mientras que en la de 2017 derrotaron a Países Bajos con marcador de 4-3 en un duelo que se extendió a 11 innings.

¿Cuánto dinero ganaría Puerto Rico en el Clásico Mundial?

Si Puerto Rico alcanza las semifinales del torneo, se ganarían $1.250.000. La cifra se suma a las ganancias obtenidas por las rondas anteriores y le daría una bolsa de 3.5 millones de dólares acumulados.

De conseguir el pase a la final sumaría otros $1.250.000 y el acumulado alcanzaría los 4.5 millones de dólares. Si son campeones, recibirían 2.5 millones de dólares, y el premio total de todas las rondas sería de $7.500.000.

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