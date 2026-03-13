¿Quién será el abridor de Puerto Rico ante Italia en los cuartos de final del Clásico Mundial?

Puerto Rico apelará a la experiencia desde el montículo para enfrentar a Italia este sábado por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Seth Lugo, de los Kansas City Royals, será el encargado en tomar la pelota para medirse con la invicta selección europea.

El veterano de 36 años de edad tuvo una buena salida en el primer encuentro de Puerto Rico en el Clásico, con 4.0 entradas sin permitir carreras, con 3 hits y 2 ponches, en la blanqueada 5 carreras por 0 ante Colombia.

El diestro tendrá la dura tarea de dominar a los encendidos bates de Italia, que vienen de ser importantes para que la selección dirigida por Francisco Cervelli terminara con 4 victorias sin derrotas en su grupo, superando a los favoritos Estados Unidos y México.

Las ausencias de Francisco Lindor, Carlos Correa, Enrique Hernández y Javier Báez hicieron que Puerto Rico bajara unos escalones en el renglón de favoritos en el Clásico. Sin embargo, contar con un lanzador de la experiencia de Lugo le da buenas posibilidades al equipo de meterse en una semifinal.

En dado caso de que Puerto Rico consiga la victoria, la escuadra dirigida por Yadier Molina se enfrentará al vencedor de la llave de cuartos de final entre Venezuela y Japón.

Seth Lugo will start WBC quarterfinal for Team Puerto Rico against Team Italy. — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 12, 2026

¿Por qué José Berríos no lanzará con Puerto Rico en la segunda ronda del Clásico Mundial?

El plan inicial que tenía Puerto Rico era contar con José Berríos, estelar lanzador de los Kansas City Royals, para este encuentro de cuartos de final. El derecho estaba en la lista de reserva del equipo para esta ronda, pero no le fue aprobado el seguro para participar.

Berríos se mantendrá en el campamento de los Blue Jays mientras que su selección buscará avanzar de ronda. El gerente general del Team Rubio, Carlos Beltrán, fue el encargado de confirmar su baja, pese a todos los esfuerzos que hicieron para poder contar con el experimentado lanzados de los Toronto Blue Jays.

"Nos sentimos mal porque, de una forma u otra, sabemos que su intención era estar con nosotros ayudándonos; trabajó muy duro aquí preparándose", dijo Beltrán, según Shi Davidi de Sportsnet. "Él está en un programa... lanzando 70 lanzamientos y se siente sano".

A pesar de haber sido negado su seguro, Berríos está actuando en los juegos de preparación de los Blue Jays, con una efectividad de 3.38 y un WHIP de 1.13, con siete ponches y cuatro boletos en 10 entradas y dos tercios en el Spring Training.

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