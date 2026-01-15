¿Cuáles fueron los resultados de los clasificatorios al Clásico Mundial de 2026?

Cuando Japón, liderado por la superestrella de MLB y Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, alzó el trofeo de campeón en la final del Clásico Mundial 2023 ya se sabía cuáles eran las 16 selecciones que regresarían para la siguiente edición, y sólo bastaba dirimir otros cuatro cupos.

El reglamento del torneo establece una clasificación automática a la siguiente edición para las cuatro mejores escuadras de cada grupo, así que los equipos que ocuparon el último lugar de cada llave en 2023 jugaron torneos clasificatorios en los primeros meses de 2025 para asignar los últimos cuatro puestos.

Cuatro selecciones se citaron para disputar el primer Clasificatorio en el Taipei Dome, en Taiwán, entre el 21 y el 25 de febrero de 2025. Unas semanas más tarde, del 2 al 6 de marzo, fue la oportunidad para que otros cuatro países chocaran en Tucson, Arizona. En cada uno de estos eventos, los dos mejores consiguieron avanzar al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La Selección Nacional de Béisbol de Nicaragua, dirigida por Dusty Baker, enfrentará a Cuba en serie de fogueo como preparación al Clásico Mundial 2026⁰

📅 Juegos:⁰🏟️ Rivas | 18 feb⁰🏟️ León | 21 feb⁰🏟️ Masaya | 25 feb⁰🏟️ Managua | 27 feb pic.twitter.com/sVE18pVRzp — Selección de Nicaragua (@selebeisbolnic) January 12, 2026

¿Quién avanzó en el clasificatorio de Taiwán?

En el el Taipei Dome se celebró el primer clasificatorio. Se midieron las selecciones de China Taipéi, Nicaragua, Sudáfrica y España. Las dos primeras fueron las que ganaron el boleto.

Los nicaragüenses tuvieron un torneo perfecto, de 3-0, que les llevó a sellar con un blanqueo de 6x0 ante los anfitriones para asegurar su presencia en el Clásico por segunda vez en la historia. En su debut en 2023 no pudieron sumar triunfos (0-4 fue su récord, ocupando el puesto 29), pero se ganaron el respeto de sus rivales y el cariño de la afición. Ahora estarán dirigidos por una leyenda de MLB, Dusty Baker.

El segundo cupo lo tomó China Taipei y lo aseguró con un triunfo sobre la selección de España con marcador de 6 carreras por 3. La actuación de lanzadores como Jo-Hsi Hsu y el joven Yi-Lei Sun resultó clave.

Por su parte, La Roja quedó fuera por segundo clasificatorio consecutivo y con la eliminación de Sudáfrica se perdió la oportunidad de tener representación de los cinco continentes.

¿Quién avanzó en el clasificatorio de Arizona?

El segundo grupo de clasificación jugó en el Kino Veterans Memorial Stadium de Tucson, Arizona. Allí se unieron del 2 al 6 de marzo del 2025 las selecciones de Colombia, Brasil, China y Alemania.

Los equipos suramericanos terminaron apoderándose de los boletos a la edición 2026 del torneo de selecciones. Colombia terminó invicta en Tucson (anotó 23 carreras y sólo permitió una) para asegurar su tercera presencia en el Clásico después de participar en 2017 (ocupó el puesto 11 con récord de 1-2) y 2023 (18vo con balance de 1-2).

“No lo hicimos sólo por nosotros, sino para un país completo”, declaró Dilson Herrera a los periodistas tras el choque.

Por su parte, Brasil consiguió su anhelado regreso a la competición después de 12 años de espera. Sólo habían participado una vez, en la edición de 2013, y fueron últimos en su grupo con balance de 0-3. Una victoria de 6-4 sobre Alemania en el evento de Tucson selló su boleto de regreso al WBC.

“Significa mucho. Es muy importante para nosotros clasificar”, dijo a MLB.com el veterano Leonardo Reginatto, quien cumplirá 35 años de edad y para quien el Clásico será su última actuación como jugador activo. “Incluso creo que esto es algo que podría cambiar (para mejor) el béisbol en Brasil. Había mucha gente viendo el torneo y apoyándonos”.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol