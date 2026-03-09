¿Cuáles son los límites de lanzamientos por cada ronda para los pitchers del Clásico Mundial de Béisbol?

Los aficionados piensan que la construcción del roster es uno de los mayores desafíos para los equipos involucrados en el Clásico Mundial de Béisbol, hasta que se topan con la realidad con la que deben trabajar los managers: los estrictos lineamientos para manejar el pitcheo.

Con el fin de proteger a los lanzadores de una sobrecarga de trabajo que pueda provocar lesiones, el torneo se juega con normas muy claras con respecto al uso del cuerpo de serpentineros en cada selección. Las reglas no son nuevas, pero todavía no están muy claras para algunos seguidores del béisbol y suele haber confusión durante la disputa del Clásico.

⚾ Desde límites de lanzamientos para los pitchers, descanso obligatorio para proteger el brazo, hasta la introducción del pitch clock por primera vez en la historia del torneo, todo apunta a juegos más rápidos y estratégicos.#ElNuevoDiarioRD #Infodeportes pic.twitter.com/Mh1BIgI9Ud — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) March 6, 2026

Parte fundamental de la estrategia para las escuadras es ajustarse a estos criterios para darle el mejor uso posible a sus recursos. Por eso es tan importante la decisión sobre a qué jugador se le asignan las aperturas (y en qué orden van, pensando en el avance a siguientes rondas), o el manejo de los relevistas.

Además de los límites que impone el torneo, también hay requerimientos de cada organización de MLB y hay ejemplos. El manager de Venezuela, Omar López, refirió que lo contactaron para darle instrucciones sobre uno de sus lanzadores. Y el de Colombia, José Mosquera, reconoció que la salida de José Quintana no fue más larga por directrices de Colorado Rockies.

¿Cuáles son las normas del Clásico Mundial de 2026 para los lanzadores?

Los límites para el cuerpo técnico de cada selección en el manejo de sus serpentineros están muy claros:

Cuota máxima de pitcheos por ronda. Esto se ha ido modificando para cada edición, pero se establece con suficiente antelación para que cada staff haga sus ajustes.

Días de descanso obligatorios. No basta sólo con vigilar el número de pitcheos, también hay una norma para el descanso que está directamente relacionado con la cantidad de lanzamientos.

Con más de 50 lanzamientos el pitcher obligatoriamente descansa cuatro días seguidos.

Si hace entre 30 y 50 pitcheos el lanzador debe descansar un día antes de su siguiente salida.

¿Un pitcher puede lanzar en días consecutivos?

Es posible, pero tiene también una consecuencia que se debe tomar en cuenta en el plan de trabajo. Si un lanzador sube al montículo en dos días seguidos (sin importar la cantidad de pitcheos que complete), está obligado a descansar un día después del segundo juego.

Lo que no es posible de ninguna manera es que un serpentinero aparezca tres días seguidos: “bajo ninguna circunstancia”, dice la norma.

El límite de lanzamientos por ronda en el Clásico Mundial de 2026

Ronda Límite de lanzamientos Primera Ronda Máximo 65 lanzamientos Cuartos de final Máximo 80 lanzamientos Semifinales Máximo 95 lanzamientos Final Máximo 95 lanzamientos

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol