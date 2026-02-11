Los lanzadores reservas del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 por país
Cada edición del Clásico Mundial de Béisbol asegura algo: que habrá debates intensos. Pasado el tema de la conformación del roster y todas las conversaciones sobre quiénes deben estar y los señalamientos por las ausencias, ahora las discusiones serán sobre las reglas… y los lanzadores en la reserva.
Una de las normativas de la competencia permite que cada selección disponga de lo que se denomina oficialmente como el Grupo de Lanzadores Designados. Se le conoce mejor como los lanzadores de reserva.
En este grupo cada país puede inscribir hasta a seis serpentineros para ser usados después de terminada la primera ronda de la competencia. Pero no son adiciones, sino más bien piezas para sustituir a lanzadores que están en el roster definitivo del Clásico Mundial.
“Los equipos pueden reemplazar hasta cuatro lanzadores después de la primera ronda y luego hasta dos después de los cuartos de final. Estos jugadores pueden reemplazar a uno de hasta cuatro brazos que el equipo había marcado previamente como posible sustituto”, explica el portal de MLB.
¿Quiénes se destacan entre los lanzadores reservas de esta edición del Clásico Mundial?
Aunque en algunos casos se percibe como una especie de “fondo de emergencia” para el pitcheo, la verdad es que en a lista de esta edición de 2026 hay nombres interesantes que pueden ser incorporaciones clave para sus selecciones.
Por ejemplo, aparecen los nombres del veterano abridor derecho de Seattle Mariners Luis Castillo (República Dominicana). el zurdo de Philadelphia Phillies Jesús Luzardo (Venezuela), el diestro de Toronto Blue Jays José Berríos (Puerto Rico) y hasta el japonés Tatsuya Imai, la nueva adquisición de Houston Astros que prefirió concentrarse en el Spring Training con su nuevo equipo, pero que podría terminar sumándose a la nómina de los campeones defensores del Clásico Mundial, que estarán dirigidos por el manager Hirokazu Ibata.
Otros jugadores interesantes que fueron inscritos en el Grupo de Lanzadores Designados para la edición 2026 de la competencia son el derecho Liam Hendriks por el equipo de Australia y el relevista Alexis Díaz (el hermano menor del cerrador Edwin Díaz) en la escuadra de Puerto Rico además del veterano pitcher zurdo Tim Hill para la selección de Estados Unidos.
¿Quiénes son los lanzadores reserva de cada país en el Clásico Mundial 2026?
Australia
Lanzador
Brazo
Cameron Gibbens
Derecho
Kailen Hamson
Zurdo
Liam Hendriks
Zurdo
Lewis Thorpe
Zurdo
Kai-Noa Wynyard
Derecho
Brasil
Lanzador
Brazo
Caio De Araujo
Derecho
Joao Gabriel Marostica
Derecho
Vitor Takahashi
Derecho
Heitor Tokar
Derecho
Marcelo Young
Derecho
Colombia
Lanzador
Brazo
Sean Linan
Derecho
Julio Vivas
Derecho
Ezequiel Zabaleta
Derecho
Cuba
Lanzador
Brazo
Armando Dueñas
Derecho
Yunieski García
Derecho
Yusniel Padrón-Artiles
Derecho
Darío Sarduy
Zurdo
Francis Texido
Zurdo
Yoennis Yera
Derecho
República Dominicana
Lanzador
Brazo
Luis Castillo
Derecho
Yerry De Los Santos
Derecho
Yaramil Hiraldo
Derecho
Juan Mejía
Derecho
Joel Peguero
Derecho
Yohan Ramírez
Derecho
Gran Bretaña
Lanzador
Brazo
Wes Burton
Derecho
Jharel Cotton
Derecho
Jacob Esch
Derecho
Justin Friedman
Derecho
Andre Scrubb
Derecho
Alex Webb
Derecho
Italia
Lanzador
Brazo
Matteo Bocchi
Derecho
Jonah Dipoto
Derecho
Joe Jacques
Zurdo
Camden Minacci
Derecho
Claudio Scotti
Derecho
Mattia Sireus
Derecho
Japón
Lanzador
Brazo
Shoma Fujihira
Derecho
Tatsuya Imai
Derecho
Yumeto Kanemaru
Zurdo
Shinnosuke Ogasawara
Zurdo
Kazuki Sugiyama
Derecho
Chihiro Sumida
Zurdo
Corea
Lanzador
Brazo
Chan Seung Bae
Zurdo
Taek Yeon Kim
Derecho
Dong Ju Moon
Derecho
Yong Chan You
Derecho
México
Lanzador
Brazo
Valente Bellozo
Derecho
Omar Cruz
Zurdo
Néstor Germán
Derecho
Víctor Lizárraga
Derecho
Irvin Machuca
Derecho
Alan Rangel
Derecho
Países Bajos
Lanzador
Brazo
Brandon Herbold
Zurdo
Ryan Huntington
Zurdo
Koen Postelmans
Derecho
Connor Prins
Derecho
Scott Prins
Derecho
Michael Vilchez
Derecho
Nicaragua
Lanzador
Brazo
Leo Crawford
Zurdo
Stanling Orozco
Derecho
Rodney Theophile
Derecho
Pedro Torres
Zurdo
Panamá
Lanzador
Brazo
Enrique Burgos
Derecho
Steven Fuentes
Derecho
Severino González
Derecho
Alberto Guerrero
Derecho
Kevin Miranda
Derecho
Abdiel Saldaña
Derecho
Puerto Rico
Lanzador
Brazo
Jonathan Bermúdez
Zurdo
José Berríos
Derecho
Alexis Díaz
Derecho
Estados Unidos
Lanzador
Brazo
Tim Hill
Zurdo
Jeff Hoffman
Derecho
Tyler Rogers
Derecho
Matt Strahm
Zurdo
Will Vest
Derecho
Venezuela
Lanzador
Brazo
José Álvarez
Zurdo
Luinder Ávila
Derecho
Jhonathan Díaz
Zurdo
Jesús Luzardo
Zurdo
Eduardo Salazar
Derecho
Christian Suárez
Zurdo
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.