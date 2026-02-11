Los lanzadores reservas del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 por país

Cada edición del Clásico Mundial de Béisbol asegura algo: que habrá debates intensos. Pasado el tema de la conformación del roster y todas las conversaciones sobre quiénes deben estar y los señalamientos por las ausencias, ahora las discusiones serán sobre las reglas… y los lanzadores en la reserva.

Una de las normativas de la competencia permite que cada selección disponga de lo que se denomina oficialmente como el Grupo de Lanzadores Designados. Se le conoce mejor como los lanzadores de reserva.

En este grupo cada país puede inscribir hasta a seis serpentineros para ser usados después de terminada la primera ronda de la competencia. Pero no son adiciones, sino más bien piezas para sustituir a lanzadores que están en el roster definitivo del Clásico Mundial.

La selección de Puerto Rico puede sumar a Jose Berríos en la segunda fase | Mark J. Rebilas-Imagn Images

“Los equipos pueden reemplazar hasta cuatro lanzadores después de la primera ronda y luego hasta dos después de los cuartos de final. Estos jugadores pueden reemplazar a uno de hasta cuatro brazos que el equipo había marcado previamente como posible sustituto”, explica el portal de MLB.

¿Quiénes se destacan entre los lanzadores reservas de esta edición del Clásico Mundial?

Aunque en algunos casos se percibe como una especie de “fondo de emergencia” para el pitcheo, la verdad es que en a lista de esta edición de 2026 hay nombres interesantes que pueden ser incorporaciones clave para sus selecciones.

Por ejemplo, aparecen los nombres del veterano abridor derecho de Seattle Mariners Luis Castillo (República Dominicana). el zurdo de Philadelphia Phillies Jesús Luzardo (Venezuela), el diestro de Toronto Blue Jays José Berríos (Puerto Rico) y hasta el japonés Tatsuya Imai, la nueva adquisición de Houston Astros que prefirió concentrarse en el Spring Training con su nuevo equipo, pero que podría terminar sumándose a la nómina de los campeones defensores del Clásico Mundial, que estarán dirigidos por el manager Hirokazu Ibata.

Otros jugadores interesantes que fueron inscritos en el Grupo de Lanzadores Designados para la edición 2026 de la competencia son el derecho Liam Hendriks por el equipo de Australia y el relevista Alexis Díaz (el hermano menor del cerrador Edwin Díaz) en la escuadra de Puerto Rico además del veterano pitcher zurdo Tim Hill para la selección de Estados Unidos.

¿Quiénes son los lanzadores reserva de cada país en el Clásico Mundial 2026?

Australia

Lanzador Brazo Cameron Gibbens Derecho Kailen Hamson Zurdo Liam Hendriks Zurdo Lewis Thorpe Zurdo Kai-Noa Wynyard Derecho

Brasil

Lanzador Brazo Caio De Araujo Derecho Joao Gabriel Marostica Derecho Vitor Takahashi Derecho Heitor Tokar Derecho Marcelo Young Derecho

Colombia

Lanzador Brazo Sean Linan Derecho Julio Vivas Derecho Ezequiel Zabaleta Derecho

Cuba

Lanzador Brazo Armando Dueñas Derecho Yunieski García Derecho Yusniel Padrón-Artiles Derecho Darío Sarduy Zurdo Francis Texido Zurdo Yoennis Yera Derecho

República Dominicana

Lanzador Brazo Luis Castillo Derecho Yerry De Los Santos Derecho Yaramil Hiraldo Derecho Juan Mejía Derecho Joel Peguero Derecho Yohan Ramírez Derecho

Gran Bretaña

Lanzador Brazo Wes Burton Derecho Jharel Cotton Derecho Jacob Esch Derecho Justin Friedman Derecho Andre Scrubb Derecho Alex Webb Derecho

Italia

Lanzador Brazo Matteo Bocchi Derecho Jonah Dipoto Derecho Joe Jacques Zurdo Camden Minacci Derecho Claudio Scotti Derecho Mattia Sireus Derecho

Japón

Lanzador Brazo Shoma Fujihira Derecho Tatsuya Imai Derecho Yumeto Kanemaru Zurdo Shinnosuke Ogasawara Zurdo Kazuki Sugiyama Derecho Chihiro Sumida Zurdo

Corea

Lanzador Brazo Chan Seung Bae Zurdo Taek Yeon Kim Derecho Dong Ju Moon Derecho Yong Chan You Derecho

México

Lanzador Brazo Valente Bellozo Derecho Omar Cruz Zurdo Néstor Germán Derecho Víctor Lizárraga Derecho Irvin Machuca Derecho Alan Rangel Derecho

Países Bajos

Lanzador Brazo Brandon Herbold Zurdo Ryan Huntington Zurdo Koen Postelmans Derecho Connor Prins Derecho Scott Prins Derecho Michael Vilchez Derecho

Nicaragua

Lanzador Brazo Leo Crawford Zurdo Stanling Orozco Derecho Rodney Theophile Derecho Pedro Torres Zurdo

Panamá

Lanzador Brazo Enrique Burgos Derecho Steven Fuentes Derecho Severino González Derecho Alberto Guerrero Derecho Kevin Miranda Derecho Abdiel Saldaña Derecho

Puerto Rico

Lanzador Brazo Jonathan Bermúdez Zurdo José Berríos Derecho Alexis Díaz Derecho

Estados Unidos

Lanzador Brazo Tim Hill Zurdo Jeff Hoffman Derecho Tyler Rogers Derecho Matt Strahm Zurdo Will Vest Derecho

Venezuela

Lanzador Brazo José Álvarez Zurdo Luinder Ávila Derecho Jhonathan Díaz Zurdo Jesús Luzardo Zurdo Eduardo Salazar Derecho Christian Suárez Zurdo

