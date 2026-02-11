Sports Illustrated

Los lanzadores reservas del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 por país

Entre las reglas del torneo está la posibilidad de tener un Grupo de Lanzadores Designados, una lista de hasta seis pitchers por país
Mariana Moreno|
Venezuela tiene en la reserva para el Clásico Mundial a Jesús Luzardo
Venezuela tiene en la reserva para el Clásico Mundial a Jesús Luzardo | Sam Navarro-Imagn Images

Cada edición del Clásico Mundial de Béisbol asegura algo: que habrá debates intensos. Pasado el tema de la conformación del roster y todas las conversaciones sobre quiénes deben estar y los señalamientos por las ausencias, ahora las discusiones serán sobre las reglas… y los lanzadores en la reserva.

Una de las normativas de la competencia permite que cada selección disponga de lo que se denomina oficialmente como el Grupo de Lanzadores Designados. Se le conoce mejor como los lanzadores de reserva.

En este grupo cada país puede inscribir hasta a seis serpentineros para ser usados después de terminada la primera ronda de la competencia. Pero no son adiciones, sino más bien piezas para sustituir a lanzadores que están en el roster definitivo del Clásico Mundial.

José Berríos está en la reserva de los boricuas
La selección de Puerto Rico puede sumar a Jose Berríos en la segunda fase | Mark J. Rebilas-Imagn Images

“Los equipos pueden reemplazar hasta cuatro lanzadores después de la primera ronda y luego hasta dos después de los cuartos de final. Estos jugadores pueden reemplazar a uno de hasta cuatro brazos que el equipo había marcado previamente como posible sustituto”, explica el portal de MLB.

¿Quiénes se destacan entre los lanzadores reservas de esta edición del Clásico Mundial?

Aunque en algunos casos se percibe como una especie de “fondo de emergencia” para el pitcheo, la verdad es que en a lista de esta edición de 2026 hay nombres interesantes que pueden ser incorporaciones clave para sus selecciones.

Por ejemplo, aparecen los nombres del veterano abridor derecho de Seattle Mariners Luis Castillo (República Dominicana). el zurdo de Philadelphia Phillies Jesús Luzardo (Venezuela), el diestro de Toronto Blue Jays José Berríos (Puerto Rico) y hasta el japonés Tatsuya Imai, la nueva adquisición de Houston Astros que prefirió concentrarse en el Spring Training con su nuevo equipo, pero que podría terminar sumándose a la nómina de los campeones defensores del Clásico Mundial, que estarán dirigidos por el manager Hirokazu Ibata.

Otros jugadores interesantes que fueron inscritos en el Grupo de Lanzadores Designados para la edición 2026 de la competencia son el derecho Liam Hendriks por el equipo de Australia y el relevista Alexis Díaz (el hermano menor del cerrador Edwin Díaz) en la escuadra de Puerto Rico además del veterano pitcher zurdo Tim Hill para la selección de Estados Unidos.

¿Quiénes son los lanzadores reserva de cada país en el Clásico Mundial 2026?

Australia

Lanzador

Brazo

Cameron Gibbens

Derecho

Kailen Hamson

Zurdo

Liam Hendriks

Zurdo

Lewis Thorpe

Zurdo

Kai-Noa Wynyard

Derecho

Brasil

Lanzador

Brazo

Caio De Araujo

Derecho

Joao Gabriel Marostica

Derecho

Vitor Takahashi

Derecho

Heitor Tokar

Derecho

Marcelo Young

Derecho

Colombia

Lanzador

Brazo

Sean Linan

Derecho

Julio Vivas

Derecho

Ezequiel Zabaleta

Derecho

Cuba

Lanzador

Brazo

Armando Dueñas

Derecho

Yunieski García

Derecho

Yusniel Padrón-Artiles

Derecho

Darío Sarduy

Zurdo

Francis Texido

Zurdo

Yoennis Yera

Derecho

República Dominicana

Lanzador

Brazo

Luis Castillo

Derecho

Yerry De Los Santos

Derecho

Yaramil Hiraldo

Derecho

Juan Mejía

Derecho

Joel Peguero

Derecho

Yohan Ramírez

Derecho

Gran Bretaña

Lanzador

Brazo

Wes Burton

Derecho

Jharel Cotton

Derecho

Jacob Esch

Derecho

Justin Friedman

Derecho

Andre Scrubb

Derecho

Alex Webb

Derecho

Italia

Lanzador

Brazo

Matteo Bocchi

Derecho

Jonah Dipoto

Derecho

Joe Jacques

Zurdo

Camden Minacci

Derecho

Claudio Scotti

Derecho

Mattia Sireus

Derecho

Japón

Lanzador

Brazo

Shoma Fujihira

Derecho

Tatsuya Imai

Derecho

Yumeto Kanemaru

Zurdo

Shinnosuke Ogasawara

Zurdo

Kazuki Sugiyama

Derecho

Chihiro Sumida

Zurdo

Corea

Lanzador

Brazo

Chan Seung Bae

Zurdo

Taek Yeon Kim

Derecho

Dong Ju Moon

Derecho

Yong Chan You

Derecho

México

Lanzador

Brazo

Valente Bellozo

Derecho

Omar Cruz

Zurdo

Néstor Germán

Derecho

Víctor Lizárraga

Derecho

Irvin Machuca

Derecho

Alan Rangel

Derecho

Países Bajos

Lanzador

Brazo

Brandon Herbold

Zurdo

Ryan Huntington

Zurdo

Koen Postelmans

Derecho

Connor Prins

Derecho

Scott Prins

Derecho

Michael Vilchez

Derecho

Nicaragua

Lanzador

Brazo

Leo Crawford

Zurdo

Stanling Orozco

Derecho

Rodney Theophile

Derecho

Pedro Torres

Zurdo

Panamá

Lanzador

Brazo

Enrique Burgos

Derecho

Steven Fuentes

Derecho

Severino González

Derecho

Alberto Guerrero

Derecho

Kevin Miranda

Derecho

Abdiel Saldaña

Derecho

Puerto Rico

Lanzador

Brazo

Jonathan Bermúdez

Zurdo

José Berríos

Derecho

Alexis Díaz

Derecho

Estados Unidos

Lanzador

Brazo

Tim Hill

Zurdo

Jeff Hoffman

Derecho

Tyler Rogers

Derecho

Matt Strahm

Zurdo

Will Vest

Derecho

Venezuela

Lanzador

Brazo

José Álvarez

Zurdo

Luinder Ávila

Derecho

Jhonathan Díaz

Zurdo

Jesús Luzardo

Zurdo

Eduardo Salazar

Derecho

Christian Suárez

Zurdo

