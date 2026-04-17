¿Cuáles son los números de Jasson Domínguez en el inicio de temporada en Triple A de los Yankees?

Jasson Domínguez tuvo un gran desempeño con el madero en la pretemporada de MLB, pero eso no fue suficiente para disuadir al cuerpo técnico de los New York Yankees del plan que trazaron para la zafra de 2026.

En el receso de la campaña los del Bronx retuvieron a Trent Grisham, que se ganó la titularidad del jardín central, y le dieron un contrato multianual a Cody Bellinger, con lo que el dominicano se quedó sin un lugar para jugar, entendiendo que el capitán Aaron Judge es inamovible en el bosque derecho y Giancarlo Stanton está apoderado del rol de bateador designado. Por eso ya el manager Aaron Boone había advertido que con 23 años de edad, lo más conveniente para el quisqueyano es que vea acción regularmente y no estar relegado a la banca como cuarto outfielder.

Por eso enviaron a Domínguez al Scranton-Wilkes/Barre, la filial Triple a de los neoyorquinos, para comenzar la campaña. Aunque le habían dado la oportunidad de ser titular en las mayores en 2025 no pudo estar a la altura de lo esperado con su ofensiva y sus intervenciones con el guante dejaron mucho qué desear. Esas fueron otras razones para enviarlo a trabajar a las menores, y se lo tomó con inteligencia.

Jasson Dominguez is absolutely DOMINATING in Triple-A right now:



.375 BA

.468 OBP

.575 SLG

2 HR

8 RBIs

14.9% BB

12.8% K



Defense will probably never be good, but we need his offense off the bench badly #Yankees pic.twitter.com/ZfVGRSuAV2 — Fireside Yankees (@FiresideYankees) April 11, 2026

“Tienen que hacer lo que sea mejor para el equipo”, dijo Domínguez en el Spring Training, cuando ya se escuchaba que quedaría fuera del roster del Opening Day. “Sea cual sea la decisión que tomen, estaré preparado”.

Eso, justamente, es lo que ha venido mostrando. Grisham no ha podido replicar su producción ofensiva de 2025 en este comienzo de la temporada y el veterano Randal Grichuk, que se quedó como reserva de los jardines, apenas fue esta semana que conectó su primer inatrapable. Domínguez ha dejado un mensaje con sus números y puede que sea escuchado en algún momento.

¿Cómo le ha ido a Jasson Domínguez en Triple A?

En su paso por la Liga de la Toronja durante la primavera, Jasson Domínguez dejó average de .327 y OPS de .947 en 17 partidos, en los que conectó dos cuadrangulares (uno de ellos con una velocidad de salida de más de 110 mph) y remolcó ocho anotaciones.

Así de encendido se mantuvo en su llegada al equipo de Triple A. En 15 partidos con el Scranton, Domínguez está dejando números de .327/.456/.491 y OPS de .947. De sus 18 hits 5 son extrabases (2 jonrones y 3 dobles) y suma 8 carreras impulsadas y 8 bases robadas.

Más allá de su ofensiva, el dominicano tiene una asignación y los reportes señalan que su defensa en el jardín izquierdo sigue siendo un “trabajo en progreso”.

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