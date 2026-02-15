Las declaraciones de Jasson Domínguez sobre comenzar el 2026 en Triple A de Yankees

Jasson Domínguez está en los entrenamientos primaverales de los New York Yankees con la esperanza de ganarse en cupo en el equipo grande, sin embargo, parece que la directiva tiene tomada la decisión de enviarlo a Triple A antes del Opening Day, esto tras el retorno de Cody Bellinger y la sobrepoblación que tiene en los jardines.

Pese a esto, el jardinero dominicano no se inquieta, sabiendo que tendrá la oportunidad de subir a las Grandes Ligas en el transcurso de la temporada.

"Eso es algo que definitivamente está ahí (su viaje a Triple A), pero es algo que tampoco puedo controlar", dijo Domínguez a la prensa que cubre a los Bombarderos del Bronx este domingo.

Por su parte, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, explicó el porqué del posible descenso de Domínguez a Triple A, esto pese a su talento y exhibiciones de poder.

"That's something that is there definitely, but it's something that I can't control either"@NikiLattarulo asks Jasson Domínguez if possibly starting the season in the minors adds more pressure: pic.twitter.com/mCvWmSRMvy — Yankees Videos (@snyyankees) February 15, 2026

“Trent Grisham destacó el año pasado y tuvo una temporada realmente estelar, apoderándose de uno de esos puestos fijos junto a Aaron Judge y Bellinger, lo que redujo a Jasson a un jugador de rol”, comenzó explicando el ejecutivo. “Aún tenía opciones para contribuir con nosotros saliendo de la banca, como corredor emergente, etc., cuando estábamos en plena contienda por el banderín para intentar determinar el título de la División Este de la Liga Americana o la situación del Comodín”.

“Todavía hay maneras de que se mantenga arriba”, continuó Cashman. “Domínguez es un jugador extremadamente talentoso, tanto a la ofensiva como a la defensiva, y es uno de nuestros mejores corredores. Tenerlo como opción para que el manager lo use, saliendo de la banca a veces, definitivamente mejora nuestras posibilidades de éxito. Así que, si todo sigue igual, nos veremos obligados a elegir la mejor estrategia para ayudar a este equipo”.

Domínguez, de apenas 23 años de edad, ya suma 468 turnos en las Grandes Ligas. En su temporada de debut de 2023 conectó 4 jonrones en 8 encuentros; en 2024 apenas promedió .179/.313/.304 con par de cuadrangulares y 4 remolcadas, y el año pasado promedió .257/.331/.388 con 10 vuelacercas, 47 carreras impulsadas y 23 bases robadas, quedando decimotercero en las votaciones al Novato del Año en la Liga Americana.

Recuérdese que el latino pasó su tiempo en las menores como jardinero central, aunque estuvo trabajando en la pradera izquierda a su regreso de la cirugía Tommy John en 2024. Su defensa sigue siendo su Talón de Aquiles, y también debe trabajar en su ofensiva. Por ello, quizás tenga que hacer algunas pasantías en Triple A en 2026.

