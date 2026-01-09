¿Por qué se creó el Clásico Mundial de Béisbol?

El Clásico Mundial de Beisbol, torneo organizado por la MLB desde 2006 y que cuenta con cinco ediciones ya disputados, ha sido un campeonato que nació con la idea de globalizar este deporte, ante la salida de esta disciplina del ciclo olímpico.

El beisbol participó por primara vez en unos Juegos Olímpicos en 1992, en calidad de deporte de demostración, pero su incursión en la máxima cita del deporte ha sido inconsistente. Aunque volverá en 2028 en el evento que se desarrollará en Los Angeles, lo cierto es que el juego ha necesitó del apoyo de la MLB para generar atención en todo el mundo.

Es por ello que la idea se materializó para la edición de 2006, que contó con la participación de 16 selecciones. Desde 2023, la cifra ha aumentado a 20 participantes y hay indicios de que el número de equipos podría aumentar en futuras ediciones.

¿Quiénes crearon el Clásico Mundial de Beisbol?

La MLB y la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA) tenían la intención de promover un deporte que solo generaba interés en Estados Unidos, países del Caribe y parte de Asia. Con un torneo de selecciones, participando los mejores jugadores de Grandes Ligas, tendrían cómo ganar popularidad y generar más dinero en acuerdos publicitarios.

En los Juegos Olímpicos (cuando participa el beisbol) o en la Copa Mundial de Beisbol no existía la participación de jugadores de la MLB, ya que por problemas de logística, calendario, entre otros factores, hacían imposible que los jugadores élite se unieran a sus selecciones.

Nomar Garciaparra participó en los Juegos Olímpicos de 1992 con Estados Unidos | David Madison/GettyImages

Al tratarse de un torneo organizado, manejado y comercializado por la MLB, este problema no existiría y de eso se han aprovechado para consolidarlo como el torneo de selecciones más importante del mundo.

Pese a que es un campeonato relativamente nuevo, con apenas 5 ediciones disputadas, el torneo llenó un vacío que existía en este deporte y tanto los jugadores como los aficionados están encantados de tener beisbol de selecciones cada tres años.

El punto de inflexión para organizar un torneo de selecciones...

En 2005, con la exclusión del béisbol de los Juegos Olímpicos por parte del Comité Olímpico Internacional, la MLB impulsó la necesidad de un torneo independiente. Se reunieron con la Asociación de Jugadores y en pocos meses organizaron la primera edición.

Antes, en la década de los 90, ya se había hablado de esta idea, pero para cuidar la integridad de los peloteros estrellas no se había llevado a cabo. Aunque todavía no está ni cerca de generar el interés del Mundial de Fútbol de la FIFA o la Copa Mundial de Baloncesto, es un torneo grandioso para los amantes de este deporte.

Bud Selig fue el que impulsó la idea de un torneo de selecciones | Otto Greule Jr/GettyImages

¿Quién fue el visionario del Clásico Mundial de Beisbol?

En mayo de 2005 Bud Selig, por ese entonces comisionado del beisbol, anunció el primer Clásico Mundial y fue una noticia que conmovió a los jugadores. En la actualidad el campeonato ha tomado fuerza y en el 2026 tendrá su sexta edición.

Lo que comenzó como un experimento terminó siendo un gran producto. La idea de Selig se consolidó y el Clásico Mundial llenó un gran vacío que tenía el beisbol.