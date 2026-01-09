¿Cuándo es la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

El calendario está publicado y ya se conoce la fecha en la que se definirá al campeón de la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, un torneo que llega a su sexta edición y que tendrá en acción a varios miembros de la crema y nata de la MLB.

El martes 17 de marzo a las 8:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) se jugará el partido por el título, un duelo que tendrá como escenario el loanDepot Park, que es el hogar de los Miami Marlins en las Grandes Ligas y un parque que suele poner el mejor ambiente sobre todo cuando se enfrentan equipos latinoamericanos.

Aunque todavía falta tiempo para que el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tenga su voz de play ball, los portales especializados ya han publicado notas sobre los equipos que partirán como favoritos a meterse en la pelea por el título.

Desde luego que hay muchas expectativas con la selección de Japón, que volverá a tener al astro de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani en sus filas y que defenderá el campeonato obtenido en 2023. La potencia asiática ha ganado tres de las cinco primeras ediciones, pero en esta ocasión no es vista como el principal contendiente.

When Shohei Ohtani and Mike Trout led Japan and the United States onto the field holding their flags ahead of the 2023 World Baseball Classic 🔥🇺🇸🇯🇵 pic.twitter.com/cGlGcPy3Ns — MLB Network (@MLBNetwork) November 25, 2025

¿Quién es el favorito para pelear por el título?

Ese honor recae sobre el equipo de Estados Unidos, que conformó una escuadra de All Star para tomar desquite de la derrota que los japoneses le propinaron en 2023 con un ponche clave de Ohtani -que entró como relevista- a Mike Trout.

Bateadores temibles como Aaron Judge, Bryce Harper y Bobby Whit Jr, y dos ganadores del Cy Young como Paul Skenes y Tarik Skubal confirmaron su presencia en la escuadra de las barras y las estrellas, que luce con ventaja (al menos en el papel) para llegar hasta la final.

Por supuesto que no se puede dejar por fuera de los pronósticos a la escuadra de República Dominicana con Juan Soto, Fernando Tatís Jr. y Vladimir Guerrero Jr., a la de Puerto Rico encabezada por Francisco Lindor y a la de Venezuela, que promete tener a estrellas como Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez y Eugenio Suárez, entre otros. Todos estos combinados han tenido presencia regular en las instancias decisivas del torneo, aunque los venezolanos no han logrado pasar de semifinales.

¿Cómo fueron las finales anteriores?

Japón ha jugado tres de las cinco finales que ha tenido el Clásico Mundial de Béisbol y las ha ganado. Las otras dos veces se quedó en semifinales.

Año Campeón Subcampeón Resultado 2006 Japón Cuba 10-6 2009 Japón Corea 5-3 (10 innings) 2013 República Dominicana Puerto Rico 3-0 2017 Estados Unidos Puerto Rico 8-0 2023 Japón Estados Unidos 3-2

¿Cuándo se jugará la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026?