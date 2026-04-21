¿Cuándo volverá Juan Soto a los New York Mets?

Los New York Mets cuentan los días para tener de vuelta a la súper estrella de MLB, el dominicano Juan Soto, en el lineup. Durante el tiempo que ha estado en lista de lesionados el equipo ha vivido una pesadilla, con el desplome de su ofensiva y una cadena de 11 derrotas.

“Como dije antes, Soto es insustituible. Y tenerlo de vuelta nos va a ayudar mucho”, dijo el campocorto puertorriqueño Francisco Lindor. “Espero que regrese ya. Es un bateador entre los mejores tres de la liga, probablemente entre los dos primeros. Entonces, sí, nos va a ayudar muchísimo y va a alargar la alineación. Pero incluso cuando regrese, todavía tendremos que hacerlo. Sería injusto echarle todo encima. Como equipo, tendremos que unirnos y ejecutar. A eso se va a reducir”.

El outfielder y bateador zurdo ha estado fuera de acción desde el 3 de abril, cuando tuvo una distensión en la pantorrilla derecha en San Francisco. En Queens han echado menos su talento ofensivo. Cuando se lastimó bateaba para .355/.412/.516 con un jonrón, cinco carreras impulsadas y dos dobles y sin él apenas han anotado un promedio de 1.9 carreras por partido y sufrido tres blanqueos.

“They’re averaging 1.7 runs per game. This is a team with a lot of new players and virtually an entire new coaching staff.”@Ken_Rosenthal talks about the Mets struggles without Juan Soto and offers some potential hope on the horizon. pic.twitter.com/8ZMugWTrjZ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 20, 2026

Hace una semana el dueño del equipo, Steve Cohen, reveló en sus redes sociales que Soto había dado un paso importante a su reincorporación al empezar un programa de carrera. Pero su fecha de activación sigue sin conocerse.

¿Cuándo regresará Juan Soto con los Mets?

Aparentemente no se ha revelado la fecha del regreso de Juan Soto al lineup de los Mets sencillamente porque no hay una definida. El manager Carlos Mendoza insistió el domingo en decir que esperan que esté listo para jugar en la estadía del equipo en casa esta semana, pero no adelantó si será para la serie de tres días contra Minnesota Twins o esperarán hasta el fin de semana, contra Colorado.

“Sí, todavía está en camino", dijo el domingo el venezolano Mendoza al portal de MLB.com. “No estoy seguro de qué día, pero por ahora, el plan es que empiece a jugar para nosotros en algún momento de la próxima estadía en casa”.

De acuerdo con una publicación del portal oficial de la liga, antes de autorizar su activación, los Mets necesitan ver al dominicano “aumentar la intensidad de su programa de carrera e incorporar elementos como el desplazamiento lateral y el arranque/parada”.

Su cronograma original de recuperación estaba establecido en dos a tres semanas y el próximo viernes marcaría justamente las tres semanas. Si no hay ningún contratiempo de última hora, los aficionados del equipo podrán ver batear a su estrella en cualquier momento de esta semana.

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