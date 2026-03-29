¿Cuándo volverán a los Yankees Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt?

Los New York Yankees mejorarán notablemente en su rotación a medida que avance la temporada, esperando por tres de sus mejores iniciadores: Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt.

El manager Aaron Boone ha sido enfático en que tienen las piezas necesarias para conseguir estabilidad en el cuerpo de abridores en los primeros meses de temporada y en base a ello trabajarán, sin extrañar mucho a los que no están.

Max Fried, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers comenzarán en la rotación de cuatro brazos en el inicio de la temporada. Hasta ahora no se ha anunciado quién será el quinto abridor del equipo, pero todo parece indicar que será el dominicano Luis Gil, actualmente en las menores.

Otra opción es subir a Carlos Lagrange, quien comenzó la temporada en ligas menores a pesar de que tuvo un desempeño sobresaliente (0.66 de efectividad en cuatro apariciones, 13 ponches y 4 boletos en 13.2 entradas) durante el Spring Training.

Con Cole, Schmidt y Rodón los Yankees tendrían una gran profundidad. Por ello es oportuno repasar cuándo volverán y de qué lesión se recuperan.

1. Gerrit Cole

El otrora ganador del Cy Young de la Liga Americana es el lanzador más esperado en los Yankees. El derecho se sigue recuperando de la cirugía Tommy John que lo mantuvo fuera casi todo el 2025. A pesar de que estuvo en la pretemporada y pudo alcanzar las 98 millas por hora en su recta, los Yankees quieren ser muy precavidos con su abridor estrella. De acuerdo con varios reportes el derecho volverá en mayo, pero todo dependerá de la recta final de su proceso de rehabilitación. El veterano de 35 años sólo pudo lanzar 95.0 entradas en la campaña 2024, dejando marca de 8-5 con 3.41 de efectividad.

2. Carlos Rodón

El lanzador zurdo es el que está más cerca de regresar de este grupo. Su rehabilitación de la operación en el codo que sufrió en octubre del año pasado ha sido muy favorable y ya muestra mucha soltura y comando en sus pitcheos. Muchos analistas que siguen al equipo de los Yankees han asegurado que el plan del equipo es que vuelva a finales de abril o principios de mayo. En 2025 alcanzó topes personales en triunfos (18), aperturas (33) e innings lanzados (195.1), dejó efectividad de 3.09 y alcanzó los 200 ponches por segunda vez en su carrera. Es un lanzador que le va a dar estabilidad a la rotación por su condición de zurdo.

3. Clarke Schmidt

Es el que regresará más tarde de este grupo, ya que se sometió a la operación Tommy John en julio del año pasado. Actualmente está inscrito en la lista de lesionados de 60 días. Se espera que pueda estar listo para integrarse al equipo en agosto o septiembre y demostrar que está en condiciones de ayudar al equipo en una eventual postemporada. Desde su debut en 2020, ha participado en 97 juegos (67 como abridor), con récord de 23–24 y efectividad de 3.82, totalizando 384 ponches en 393.1 episodios lanzados . El derecho ha sido de los abridores más constantes de los Yankees desde ese lapso.

Más contenido de los New York Yankees