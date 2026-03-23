La rotación de los New York Yankees para la temporada de 2026

Con apenas horas para la inauguración de la temporada regular de MLB, en la organización de New York Yankees ya tomaron varias decisiones importantes para su roster del Opening Day, pero sobre todo en lo concerniente a la rotación de abridores.

Aunque no deja de ser preocupante que comiencen la campaña sin tres de sus lanzadores titulares (Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt se recuperan de procedimientos quirúrgicos) el manager Aaron Boone parece sentirse en una buena posición al menos para el arranque. Durante el receso, la gerencia se movió para conseguir un abridor vía cambio, el zurdo Ryan Weathers, y eso ha aliviado la inquietud de los neoyorquinos.

Este domingo, antes de abandonar la base de entrenamientos de primavera en Tampa, Boone informó a los periodistas su plan de iniciar con una rotación de cuatro hombres encabezada por supuesto por el zurdo Max Fried, su lanzador para el Opening Night en San Francisco.

Weathers, que llegó desde los Marlins en enero, no se ha visto tan bien en la primavera, pero su efectividad de 11.68 en cuatro partidos no parece preocupar demasiado a Boone y se quedó con un lugar en la rotación.

“Todo importa, pero también es un jugador con, aunque su trayectoria sea corta, un buen historial de lanzar bien cuando ha estado sano”, dijo el piloto a NJ.com. “Está sano. Su repertorio está a la altura de lo que necesita”.

En la planificación de Boone quedaron dos nombres excluidos. Uno es el de Carlos Lagrange, a pesar de que tuvo un desempeño sobresaliente (0.66 de efectividad en cuatro apariciones, 13 ponches y 4 boletos en 13.2 entradas) que le valió una distinción como el mejor jugador de los Yankees en la primavera. El prospecto dominicano fue enviado a las menores, pero se lo tomó con buena actitud

“Bueno, me siento bastante bien con mi participación en este campamento de las Grandes Ligas”, le dijo Lagrange a la periodista Meredith Marakovits. “Ya sabes, fue mi primer campamento. Estuvo bastante bien”.

Los Yankees celebran los progresos de sus lanzadores en rehabilitación. Rodón podría integrarse a la rotación en algún punto del mes de abril y Cole sigue dando pasos importantes que permiten esperar que esté listo para el verano. Con Schmidt no se apresuran, pues su Tommy John fue en julio de 2025 y dependiendo de su evolución estaría listo para el último tramo de la temporada regular o ya para el Spring Training de 2027.

¿Qué pasará con Luis Gil en los Yankees?

El derecho dominicano Luis Gil no está entre esos cuatro serpentineros que abrirán los juegos de los Yankees en la primera semana. Pero todavía no definen su rol.

“Gil se quedará en Tampa y lanzará en la práctica de bateo en vivo el miércoles”, escribió Bryan Hoch, de MLB.com. "Los Yankees están considerando enviarlo a las ligas menores. Si no lo hacen, Matt Blake dijo que podrían usarlo como relevista".

El manager Boone detalló por qué quedó fuera de la rotación y lo que esperan de él. “Hay muchas áreas en las que está progresando muy bien. Ahora se trata de seguir mejorando la velocidad y la forma de su lanzamiento, y luego perfeccionar su mecánica para que tenga éxito”, apuntó. “La realidad es que no está lejos de su nivel ideal, pero queremos que siga mejorando”.

¿Cómo será la rotación de los New York Yankees en 2026?

Al menos durante la primera semana de la temporada regular y hasta que el cuerpo técnico no anuncie otras decisiones, la rotación de New York Yankees tendrá los siguientes nombres:

Lanzador Brazo Max Fried Zurdo Cam Schlittler Derecho Will Warren Derecho Ryan Weathers Zurdo

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