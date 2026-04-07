¿Cuántas veces ha estado Juan Soto en la lista de lesionados en su carrera en MLB?

El cuerpo técnico de los New York Mets tenía la esperanza de evitar que Juan Soto perdiera tiempo, pero finalmente tuvieron que inscribirlo en lista de lesionados. Es apenas la tercera vez que el outfielder y bateador zurdo queda inhabilitado por una causa diferente al COVID-19 en nueve años de carrera en MLB.

Soto, de 27 años de edad, se lastimó la pantorrilla corriendo las bases durante el partido del viernes en San Francisco, pero había dicho a la prensa que no le preocupaba la molestia. “Ya he experimentado tensión en la pantorrilla antes”, dijo un día más tarde. “Definitivamente, no es lo peor que me he sentido. Entonces, me siento positivo con eso”.

El plan inicial era esperar a que fuese evaluado el martes en Nueva York, pero el manager Carlos Mendoza confirmó este lunes que el jugador fue inscrito en lista de lesionados de 10 días. Se cree que perderá entre dos y tres semanas por una distensión que mostró una resonancia. Esta es la ausencia por lesión más larga en la carrera del dominicano.

Soto estaba bateando para average de .355 con un jonrón, dos dobles y cinco carreras impulsadas. Su ausencia llega en un mal momento para los Mets, que están recuperándose con tres triunfos seguidos que les permitió igualar el liderato de la división.

The Mets have placed Juan Soto on the 10-Day IL with a right calf strain



He will miss approximately 2-3 weeks pic.twitter.com/ywqmbY2m7j — SNY Mets (@SNY_Mets) April 6, 2026

¿Cuál es el historial de lesiones de Juan Soto?

Juan Soto ha lidiado con molestias menores durante su carrera, y ha registrado dolencias en la espalda, el codo, la rodilla, el tendón de la corva, pantorrilla, antebrazo, la mano y un pie. Pero en general es un jugador que aparece en al menos 150 partidos por temporada y de hecho ha jugado en 640 de los 658 choques desde 2022 hasta la inauguración de 2026.

Ha sido puesto en la lista de lesionados por cuarta vez (y primera en casi cinco años):

Abril de 2026 (Mets): inscrito en la lista de 10 días por una distensión en la pantorrilla derecha. En Nueva York estiman que esté fuera entre dos y tres semanas, que será su estancia más larga fuera del diamante.

Abril de 2021 (Washington Nationals): entró a la lista de lesionados por una distensión en el hombro izquierdo.

Julio de 2020 (Washington): debió ser inscrito en la lista relacionada con el COVID-19 al inicio de la temporada recortada, tras dar positivo en una prueba. Luego resultó ser un falso positivo pero igual se perdió los primeros juegos.

Mayo de 2019 (Washington): tuvo una breve estancia en la lista de incapacitados por espasmos en la espalda.

Ligas Menores: en 2017, mientras jugaba en Clase A, tuvo lesiones más serias (en el tobillo y el tendón de la corva) que lo limitaron a sólo 32 juegos esa temporada.

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