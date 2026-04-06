Juan Soto ingresa a la lista de lesionados: ¿Cuándo regresa a los New York Mets?

El jardinero dominicano Juan Soto será colocado en la lista de lesionados de 10 días de los New York Mets debido a una rigidez en la pantorrilla derecha y estará fuera de acción de dos a tres semanas, según informó Anthony DiComo, de MLB.com.

Soto, reconocido por ser un jugador que en muy pocas veces se ha visto forzado a ir a la lista de lesionados, tomará con cuidado sus dolencias, sobre todo en el inicio de la temporada de Grandes Ligas.

Cabe recordar que Soto tuvo que abandonar el partido del viernes contra los San Francisco Giants en la parte baja del primer inning, encendiendo las alarmas del cuerpo técnico que lidera el manager Carlos Mendoza.

Aunque el jugador intentó sobreponerse a las molestias en el terreno de juego, el equipo será precavido con su estrella, quien comenzó la temporada con una línea ofensiva de .355/.412/.516, un jonrón y cinco carreras impulsadas en 34 apariciones al plato.

Soto se sometió a rayos X este fin de semana, los cuales revelaron una distensión leve, que ahora tendrá que sanar con el mínimo reposo. Recuérdese que su estancia más reciente en la lista de lesionados fue en mayo de 2021, cuando aún jugaba con los Washington Nationals.

The Mets have placed Juan Soto on the 10-day IL (retroactive to 4/4) with a right calf strain.



The typical return timeline is 2-3 weeks. pic.twitter.com/1CEzkk5ShZ — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) April 6, 2026

Soto ha disputado al menos 150 partidos en cada una de sus seis temporadas completas, quedándose por debajo de esa cifra únicamente durante la zafra de 2020 (abreviada por la pandemia del COVID-19) y en su año de novato, 2018, debido a que fue convocado a mediados de mayo.

“Le daremos entre 48 y 72 horas para ver cómo sigue progresando”, avisó el manager Mendoza, según el NY Post. “Me sorprendió cuando lo vi hoy por la forma en que se movía, pero [las lesiones en la pantorrilla] son engañosas, así que esperaremos y seguiremos considerándolo 'día a día' hasta que tengamos que tomar una decisión”.

Sin duda, los metropolitanos serán sumamente precavidos con la mayor inversión de su historia. El equipo le dio a Soto un contrato por 15 años y 765 millones de dólares que podría escalar más allá de los $800 millones.

Pese a que la lesión del dominicano no es grave, el grupo de Mendoza ahora tendrá que lidiar con su ausencia, la cual será cubierta por Ronny Mauricio, quien en 8 juegos en Triple A tiene promedios de .273/.294/.394 con un jonrón, tres carreras remolcadas y tres bases robadas.

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