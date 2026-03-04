¿Cuánto dinero gana el campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El Clásico Mundial de Béisbol es un torneo que va en aumento, que viene de romper su récord de asistencia en 2023 y que en la edición de 2026 se espera que siga aumentando no solo la cantidad de personas que van a los estadios, sino la relevancia que representa para las audiencias mundiales.

Los jugadores cada vez están más motivados por representar a sus selecciones en el torneo, a pesar del problema que hubo con la negación del seguro para varias estrellas. Esto sin duda alguna es una mancha para el campeonato, pero es algo inevitable por ser un certamen organizado por MLB.

La motivación del dinero siempre es importante para cualquier selección. Pasa en el fútbol, baloncesto e incluso en los equipos amateurs que participan en los Juegos Olímpicos. El Clásico Mundial no es la excepción de esa regla y hay una buena cantidad de dinero en juego.

El campeón del Clásico Mundial 2026 se llevará a casa 7.5 millones de dólares, el doble de lo que se llevó Japón en la edición anterior. Para recaudar esta cifra, la organización incluye la venta de boletos, la comercialización de la indumentaria de los equipos, los patrocinantes y derechos de televisión.

Al final de cuentas, es un negocio redondo para la MLB, ya que es un torneo de apenas dos semanas, que paraliza al mundo del beisbol previo a la temporada y que genera una buena cantidad de dinero.

Por solo aparecer en el torneo como participante, cada país se llevará 750.000 dólares. Llegar a cuartos de final significa ganar un millón de dólares, a las semifinales 1,250,000 dólares, a la final $1,250,000 y el campeón $2,500,000.

¿Cuánto dinero recibieron los equipos en la edición de 2023?

Durante la edición de 2023, los países participantes recibieron una base de $300,000, monto que se incrementaba conforme avanzaban: $400,000 por alcanzar los cuartos de final (con un bono extra de $300,000 para los líderes de grupo), $500,000 por llegar a semifinales y un premio final de $500,000 para el subcampeón o $1,000,000 para el campeón del evento.

Bajo este esquema de ganancias, Japón maximizó sus ganancias obteniendo un total de 3 millones de dólares al cumplir con todos los objetivos.

Los Juegos Olímpicos como objetivo

Los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 han sido una motivación extra para los jugadores participantes en el Clásico Mundial 2026. El béisbol volerá a la cita olímpica y se habla que por primera vez actuarán peloteros estelares con sus selecciones.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, ha manifestado su ilusión porque eso suceda, tomando en cuenta que el evento de 2028 se llevará a cabo en Estados Unidos y el beisbol necesita un gran impulso para seguirse comercializando y avanzando en mercados internacionales.

