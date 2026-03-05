¿Cuánto dinero ganaría Estados Unidos si es campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha puesto en marcha una maquinaria no sólo deportiva; también económica sin precedentes. De hecho, la selección de Estados Unidos llega a esta edición como el gran candidato al título, respaldada por un roster plagado de superestrellas de MLB y sed de revancha tras su dolorosa derrota en la final de 2023 a manos de la Japón de Shohei Ohtani.

Ubicado en el Grupo B, el combinado nacional de las barras y las estrellas parte como gran favorito en un Grupo B donde medirá fuerzas contra Brasil, Gran Bretaña, Italia y México, siempre en el Daikin Park de Houston.

Además del prestigio beisbolístico, el citado torneo internacional ofrece incentivos económicos, al punto que el premio total supera los 14 millones de dólares y se reparte progresivamente a medida que los países avanzan en las distintas rondas del campeonato. Por su parte, el medio Listín Diario reportó que cada nación participante del WBC se asegura 750 mil dólares.

En el caso del Team USA, el dinero conseguido se repartirá entre la federación y los jugadores y cuerpo técnico que integran la nómina del dirigente Mark DeRosa.

¿Cuándo dinero ganará Estados Unidos si avanza a los cuartos de final del Clásico Mundial?

Cada novena que clasifique a cuartos coleccionará otro $1.000.000, mientras que quien lo haga de forma invicta recibirá $300.000 adicionales, para un total de $1.300.000.

Por ende, en el caso de que Estados Unidos avance a la siguiente fase del Clásico ya superaría los dos millones de dólares totales, sin contar los 300 mil extra de vencer a todos sus rivales de grupo.

¿Cuándo dinero ganará Estados Unidos si avanza a las semifinales del Clásico Mundial?

El siguiente paso es la semifinal. Los países que logren meterse entre los cuatro mejores del torneo reciben $1.250.000 adicionales en premios, siempre según Listín.

Esto significa que si la escuadra que lideran en el terreno Aaron Judge, Bobby Witt Jr. y Kyle Schwarber alcanza esta instancia, el monto acumulado seguiría creciendo y podría acercarse a los 3.5 millones de dólares.

Kyle Schwarber está llamado a ser importante para Estados Unidos en el Clásico de 2026 | Rick Scuteri-Imagn Images

¿Cuándo dinero ganará Estados Unidos si avanza a la final del Clásico Mundial?

El pase a la final del Clásico Mundial de 2026 también tiene una enorme recompensa económica, dado que los combinados que disputen el juego por el título recibirán, aparte, $1.250.000 dólares.

Para una selección como la norteamericana, que históricamente compite con rosters repletos de figuras de Grandes Ligas, alcanzar la final representaría no sólo un objetivo deportivo; también una recompensa económica significativa dentro del esquema de premios, aunado a que superaría los $4.500.000 en el global.

¿Cuándo dinero ganará Estados Unidos si queda campeón del Clásico Mundial?

El campeón del WBC percibirá 2.5 millones de dólares adicionales únicamente por salir airoso de dicho partido cumbre; en consecuencia, Estados Unidos se encuentra ante la ocasión de cosechar alrededor de $7.500.000, dependiendo de si levanta al título invicto o pierde algún desafío de la fase inicial.

Con una nómina competitiva y grandes expectativas, el Team USA buscará convertir su favoritismo en resultados y levantar su segundo cetro, tras el de 2017, pero acompañado de un monto económico nunca antes visto.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol