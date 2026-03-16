¿Cuánto dinero ganaría Italia si es campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Francisco Cervelli tomó el mando de la selección de Italia en 2025 y desde su llegada al cargo ha dejado claro que trabaja con un proyecto que tiene el objetivo de desarrollar el béisbol en Italia. Su éxito en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, en el que metió al equipo en semifinales por primera vez en su historia, de seguro será un envión para su misión.

“Todos en Italia deberían ver lo que hemos hecho. En Italia tuve que convencer a la gente de que podíamos jugar al beisbol. Ahora empezarán a darnos más crédito”, dijo recientemente en una entrevista.

La exposición mediática que ha tenido la escuadra bajo el mando de Cervelli en esta edición de la competencia - incluso en el país europeo donde no hay una tradición beisbolera - tiene valor para el proyecto de desarrollo y se han dado pasos con transmisiones de los juegos en la RAI, páginas en la Gazzeta dello Sport e intervenciones de altos dirigentes políticos en los que se hace referencia a la selección. Pero también tiene mucha importancia el dinero que recibirá la federación italiana por el sistema de premios del Clásico.

Hay una bolsa en metálico que normalmente se reparte entre la federación, los jugadores y el cuerpo técnico y si se destina a proyectos de desarrollo puede hacer que las conquistas del equipo resulten siendo más significativas. Ya Italia está en semifinales y llega invicta derrotando a potencias de este deporte como Estados Unidos (que espera en la final), México y Puerto Rico, y todavía puede ir más lejos y ganar más dinero.

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Team Italy wins a thriller against Team Puerto Rico! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/kneJo6vL1a — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

¿Cuánto dinero ha ganado Italia en lo que va del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Por avanzar a cuartos de final del Clásico Mundial, superaron los dos millones de dólares totales, con $300.000 más de ganancias por vencer a todos los rivales de su grupo y a ese monto se le suman $1.250.000 por conseguir la clasificación a semifinales.

¿Cuándo dinero ganará Italia si avanza a la final del Clásico Mundial?

Italia tendrá un partido complicado ante Venezuela, pero ha pasado todo el torneo derrotando a favoritos. Si consigue derrotar a los venezolanos y obtiene el pase a la final, sumará otros $1.250.000 a la cuenta y superará los 4.5 millones de dólares en ganancias.

¿Cuándo dinero se lleva Italia si gana el Clásico Mundial?

El honor de alzar el trofeo de campeón no es lo único que se lleva el ganador del Clásico Mundial. Si Italia llegara a quedarse con el título de esta edición de la competencia recibiría 2.5 millones de dólares, lo que significaría un premio total de todas las rondas de más de $7.500.000.

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