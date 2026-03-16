¿Quiénes han sido los mejores jugadores de Italia y Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Estados Unidos espera por su contendiente en el juego por el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que saldrá del duelo de semifinales entre Italia y Venezuela de este lunes. Ninguna de estas dos selecciones ha jugado una final en el torneo.

Los italianos, dirigidos por Francisco Cervelli, han sido la gran revelación en 2026 y llegan invictos a este partido, apuntalados por el bateo oportuno, pero sobre todo por su buen pitcheo. Enfrente tendrán a una escuadra venezolana muy ofensiva, que tiene un bullpen de lujo y que llega inspirada tras haber eliminado en cuartos de final a Japón, los campeones vigentes que tenían en sus filas a las estrellas de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto.

Varios jugadores de las selecciones de Italia y Venezuela aparecen entre los líderes de departamentos individuales en esta edición del torneo, tanto en renglones ofensivos como en lo que se refiere al pitcheo. Estos son los mejores en cada equipo:

Los mejores jugadores de Italia en el Clásico Mundial

Para Cervelli tiene que haber sido doloroso ver salir al receptor Kyle Teel por lesión, porque siegue siendo segundo en OPS con 2.047 y colíder en average con .667. La escuadra europea tiene al veterano Jon Berti como octavo en dobles (2) y a Dante Nori, nacido en Canadá, en el sexto lugar en hits con 7.

Sam Antonacci es uno de los jugadores que ha conseguido conectar un triple y el gran referente ofensivo es, sin dudas, Vinnie Pasquantino, que tiene tres jonrones y la posibilidad de terminar al frente de este renglón en solitario porque lo comparte con Junio Caminero, Jarren Duran y Shohei Ohtani que ya están eliminados.

Vinnie Pasquantino is the first player in WBC history to hit 3 HRs in a game 🚨



His Yahoo ADP is 80.5 👀 pic.twitter.com/rYHjyulO3M — Yahoo Fantasy Sports (@YahooFantasy) March 12, 2026

Pasquantino también es segundo en boletos 6, y su compañero Jakob Marsee aparece octavo con 5 bases por bolas recibidas. Dominic Canzone ocupa el puesto 14 con 5 carreras impulsadas.

En el apartado de lanzadores, el nativo de Verona Sam Aldegheri es cuarto en juegos ganados con uno y séptimo en ponches con 9, mientras que Aaron Nola es uno de los serpentineros que tiene 0.00 de efectividad y Dylan DeLucia es octavo en WHIP con 0.65.

Los mejores jugadores de Venezuela en el Clásico Mundial

No es una sorpresa ver a Venezuela bien ubicada en varios departamentos ofensivos, teniendo en cuenta que en la plantilla del manager Omar López está Ronald Acuña Jr., un MVP que fundó el club 40-70, Salvador Pérez que fue el Más Valioso de una Serie Mundial y ganador de 5 Bates de Plata, Eugenio Suárez que tiene dos campañas de 49 jonrones en MLB y Luis Arráez, un jugador tres veces campeón bate.

En esta edición del Clásico ni Suárez ni Pérez han podido batear, pero la selección venezolana tiene a Acuña y Arráez entre los mejores jonroneros con dos cuadrangulares (a uno de los líderes) y a Maikel García compartiendo la vanguardia del departamento de hits (8) con Kyle Schwarber y los ya eliminados Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatís Jr. y Abraham Toro.

Lo que sí asombra es ver el nombre de Arráez como tercero en remolcadas con 9, y al frente del departamento de dobles con 4, la misma cantidad que tiene el estadounidense Brice Turang.

Por su parte, el campocorto Ezequiel Tovar es tercero en dobles con 3, y aparece compartiendo el liderato de bateo con promedio de .667, pero los otros tres jugadores junto a él ya están fuera de acción: Miles Mastrobuoni y Kyle Teel salieron del roster de Italia y el receptor de Japón Yuhei Nakamura fue eliminado. Tovar también es séptimo en OPS con 1.700.

En cuanto al pitcheo, Emmanuel De Jesús aparece en segundo lugar en ponches con 11 sólo superado por el dominicano Cristopher Sánchez y tiene una de las mejores efectividades del torneo con 1.23. Es quinto en WHIP con 0.55 y comparte el liderato de triunfos (2) con Paul Skenes y Logan Webb.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol