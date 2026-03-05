¿Cuánto dinero ganaría República Dominicana si es campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La eliminación en primera ronda en la pasada edición del Clásico Mundial de Béisbol es una herida abierta para la selección de República Dominicana, que se aseguró de que en 2026 no suceda lo mismo.

El gerente Nelson Cruz y el manager Albert Pujols armaron un equipo con un talento que se pierde de vista y que puede llevarlos hasta las instancias finales. Manny Machado y Juan Soto están de regreso con la escuadra dominicana y estrellas como Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatís Jr. están ansiosos por su debut con la selección, como respaldo ofensivo para un cuerpo de pitcheo que promete ser de los mejores en este torneo.

En República Dominicana buscan su segunda corona en el Clásico Mundial y tienen argumentos para pelear por ella. Tener como manager a un futuro miembro del Salón de la Fama como Pujols ya es importante. Y esta leyenda sabe que pueden darle a la afición quisqueyana lo que están soñando.

⚡️ Listen to crowd on Juan Soto's home run today 🇩🇴



(via @WBCBaseball)pic.twitter.com/E8p3fKjDcT — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 4, 2026

“Nosotros estamos preparados”, dijo Pujols en Santo Domingo tras los partidos de exhibición. “Nosotros hemos venido trabajando desde hace meses la preparación de los muchachos y sabemos lo que tenemos”.

La gloria es, por supuesto, un buen incentivo para los dominicanos. Pero en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol también hay una bolsa de premios interesante, aunque se reparta entre la federación, los jugadores y el cuerpo técnico. Mientras más lejos lleguen, más sustancioso será el cheque.

¿Cuándo dinero ganará República Dominicana si avanza a los cuartos de final del Clásico Mundial?

Hay un premio garantizado para cada una de las 20 selecciones que disputan la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol: $750.000. Pero los dominicanos aspiran a mucho más. Como parte del Grupo D están llamados a pelear el liderato de la tabla con Venezuela, y en el papel serían quienes consigan el avance a cuartos de final.

La clasificación pondrá en su cuenta un millón de dólares adicionales y la cifra podría ser todavía superior si logran avanzar invictos a la segunda ronda. En se caso, se suman otros $300.000.

¿Cuándo dinero ganará República Dominicana si avanza a las semifinales del Clásico Mundial?

Si terminan primeros en el Grupo D, los dirigidos por Albert Pujols pueden evitar tener que enfrentarse a Japón en los cuartos de final, un duelo que no se ha visto todavía en la historia del torneo. El primero de la llave D tendría que buscar el boleto a semifinales ante el segundo del Grupo C, que de seguro será un rival más accesible.

Sea como sea que quede el cruce, República Dominicana tiene un equipo lo suficientemente sólido como para pensar que puede ganar el derecho a jugar las semifinales y eso les garantizaría un premio de 1.250.000 dólares que se agregan a lo acumulado hasta esta fase.

¿Cuándo dinero ganará República Dominicana si avanza a la final del Clásico Mundial?

Los dominicanos apuntan alto, a la final, y su plantilla lleva a pensar que es un objetivo factible. Si Pujols y sus estrellas se meten hasta la instancia decisiva añadirán más dinero a la bolsa, pues el premio por avanzar a la final es de 1.250.000 dólares.

¿Cuándo dinero ganará República Dominicana si queda campeón del Clásico Mundial?

República Dominicana fue campeón del Clásico en 2013 (lo hizo de forma invicta) y es a donde están apuntando en esta edición. Si consiguen su objetivo no sólo alzarán el trofeo, también recibirán un cheque por 2.5 millones de dólares que podría llevar el total del premio en metálico a $7.5 millones.

Para jugadores con contratos multimillonarios como Juan Soto, Manny Machado y Vladimir Guerrero Jr. esto puede no significar tanto, pero de seguro Junior Caminero y Junior Lake tienen una opinión distinta.

