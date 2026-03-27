¿Cuántos dominicanos jugarán en la MLB en la temporada de 2026?

La República Dominicana continúa reafirmando su condición de principal potencia internacional en MLB, tal y como lo ratifican los número del Opening Day de 2026.

En efecto, la nación merenguera estuvo representada por un total de 93 peloteros repartidos en los rosters entre todas las organizaciones para la jornada inaugural del nuevo curso, siendo una vez más la número 1, detrás de, evidentemente, Estados Unidos, desde que la prestigiosa liga comenzó a registrar dichos datos, en 1995.

El dominio sostenido por Quisqueya es el reflejo de una tradición profundamente arraigada en ese país caribeño, mismo que durante décadas ha sido el mayor exportador de talento hacia las Grandes Ligas. No en vano, la historia del béisbol dominicano está marcada por figuras legendarias que han dejado una huella imborrable, como los inmortales del pitcheo Juan Marichal y Pedro Martínez, igual que íconos ofensivos del calibre de David Ortiz, Vladimir Guerrero (Padre) y Adrián Beltré (también una eminencia defensiva), a quienes se suman nombres de impacto vitalicio a pesar de los escándalos deportivos (y extra), en relación a Sammy Sosa y Manny Ramírez.

Asimismo, semejante legado continuará fortaleciéndose en los próximos años con la inminente llegada de Albert Pujols al Salón de la Fama de Cooperstown, donde incluso se perfila como una hipotética elección unánime, lo que aumentaría todavía más el impacto de Santo Domingo en el deporte del bate, el guante y la pelota.

Ya en la actualidad, la nueva generación de astros mantiene a Dominicana en la cima. Peloteros de la talla de Juan Soto, Fernando Tatís Jr., Julio Rodríguez, José Ramírez y Rafael Devers encabezan una camada que combina juventud y excelencia, acompañada de luminarias nacidas en Norteamérica pero que acaban de defender a los quisqueyanos en el Clásico Mundial, hablando de Vladimir Guerrero Jr. (Montreal) y Manny Machado (Miami). Por otro lado, los brazos de Christopher Sánchez y Freddy Peralta aportan relevancia al pitcheo, mientras que Carlos Estévez y Jhoan Durán destacan en roles de taponeros.

A nivel colectivo, San Diego Padres es la escuadra con más dominicanos en las nóminas activas de las primeras fechas de MLB, producto de siete (Wandy Peralta, Jhony Brito, Randy Vásquez, Manny Machado, Miguel Andújar, Fernando Tatís Jr. y Ramón Laureano).

Claramente, el país del merengue y la bachata viene reafirmando su papel como una cantera inagotable de calidad que sigue definiendo el presente y el futuro de las mayores

Jugadores dominicanos en la Liga Americana

New York Yankees (5): Luis Gil (P - Lista de lesionados), Camilo Doval (P), Austin Wells (estadounidenses pero representó a Dominicana en el Clásico Mundial 2026), Amed Rosario (UTI), Jasson Domínguez (OF).

Seattle Mariners (5): Luis Castillo (P), Gregory Santos (P), José Ferrer (P), Julio Rodríguez (OF), Víctor Robles (OF).

Houston Astros (4): Cristian Javier (P), Bryan Abreu (P), Yainer Díaz (C), Jeremy Peña (SS).

Detroit Tigers (3): Wilmer Flores (P), Framber Valdez (P), Wenceel Pérez (OF).

Los Angeles Angels (3): Huascar Ynoa (P), Jeimer Candelario (INF), José Sirí (OF).

Athletics (2): Luis Severino (P), Elvis Alvarado (P).

Kansas City Royals (2): Carlos Estévez (P), Starlin Marte (OF).

Tampa Bay Rays (2): Edwin Uceta (P), Junior Caminero (3B)

Toronto Blue Jays (2): Vladimir Guerrero Jr. (1B), Jesús Sánchez (OF).

Baltimore Orioles (1): Jhonkensy Noel OF).

Boston Red Sox (1): Brayan Bello (P).

Cleveland Guardians (1): José Ramírez (3B).

Texas Rangers (1): Ezequiel Durán (OF).

Jugadores dominicanos en la Liga Nacional

San Diego Padres (7): Wandy Peralta (P), Jhony Brito (P), Randy Vásquez (P), Manny Machado (3B), Miguel Andújar (UTI), Fernando Tatis Jr. (OF), Ramón Laureano (OF).

Arizona Diamondbacks (5): Justin Martínez (P), Cristian Mena (P), Carlos Santana (1B), Ketel Marte (2B), Geraldo Perdomo (SS).

Miami Marlins (5): Sandy Alcántara (P), Eury Pérez (P), Agustín Ramírez (C), Otto López (INF), Esteury Ruiz (OF -Lista de lesionados).

Philadelphia Phillies (5): Jhoan Durán (P), Génesis Cabrera (P), Cristopher Sánchez (P), Johan Rojas (OF - suspendido), Bryan De La Cruz (OF).

Pittsburgh Pirates (5): Gregory Soto (P), Dennis Santana (P), Enmanuel Valdez (INF), Oneil Cruz (UTI), Marcell Ozuna (OF).

New York Mets (4): Freddy Peralta (P), Huascar Brazobán (P), Jorge Polanco (INF), Juan Soto (OF).

Cincinnati Reds (3): Elly de la Cruz (SS), Noelvi Marte (INF), Yunior Marté (OF).

Milwaukee Brewers (3): Abner Uribe (P), Joel Payamps (P), Gary Sánchez (C).

Atlanta Braves (2): Reynaldo López (P), Joel Payamps (P).

San Francisco Giants (2): Rafael Devers (INF), Willy Adames (SS).

Chicago Cubs (1): Edward Cabrera (P).

Colorado Rockies (1): Juan Mejía (P).

Los Angeles Dodgers (1): Teoscar Hernández

St. Louis Cardinals (1): José Fermín (INF).

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