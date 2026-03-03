¿Cuántos futuros miembros del Salón de la Fama estarán en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

La sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol promete mucha emoción, sobre todo por la cantidad de talento que tienen los equipos. La plantilla de Estados Unidos está en la mira de todos por la cantidad de estrellas de MLB con que cuenta el manager Mark DeRosa.

No son los únicos. Por primera vez en los 20 años que tiene el Clásico, estarán jugando los dos ganadores actuales del MVP (el astro japonés de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani y el capitán de New York Yankees y la selección de Estados Unidos Aaron Judge) además de los dos Cy Young (Tarik Skubal y Paul Skenes).

En 2026 estarán en el campo 78 peloteros que han sido invitados al Juego de Estrellas y muchos que tienen premios como el Relevista del Año, el Bate de Plata o el Guante de Oro. Pero hay mucho más. También hay serios aspirantes a ser miembros del Salón de la Fama.

Ya está uniformado un habitante de Cooperstown, Andruw Jones, el manager de la selección Países Bajos que develará su placa en el verano. Y en los cuerpos técnicos de otros equipos hay otros seguros inmortales. Albert Pujols es el estratega de República Dominicana, Yadier Molina lleva las riendas de Puerto Rico, Dusty Baker dirige a Nicaragia y Miguel cabrera forma parte del staff de Venezuela.

Pero en el campo también hay jugadores activos con serias aspiraciones de estar algún día en el Salón de la Fama. Y hay uno que les lleva un pasito de ventaja, porque ya anunció su retiro de las Grandes Ligas: Clayton Kershaw. El zurdo puso fin a su carrera en la temporada pasada tras una exitosa trayectoria en la que sumó más de 3.000 ponches, consiguió tres premios Cy Young, ganó un MVP y colecciono 223 victorias siempre con Los Angeles Dodgers.

Otro que tiene buenas proyecciones y está cerca del adiós a los diamantes es Paul Goldschmidt, el inicialista de los Yankees y que estará en el banco de Estados Unidos. El veterano tiene un WAR de por vida de 63.8 y 372 jonrones, aunque le puede resultar cuesta arriba llegar a 400, una cifra que lo puede poner más cerca del objetivo.

Otros que tienen un caso son Bryce Harper (WAR vitalicio de WAR de 54.0, 363 jonrones, más de 1.000 impulsadas y dos premios MVP) y Manny Machado (antes de empezar la temporada de 2026 tiene 60 de WAR de por vida, 2.000 hits, 369 jonrones y 1.144 carreras impulsadas).

¿Qué otros casos hay?

El dominicano de los New York Mets Juan Soto todavía no ha ganado el MVP, pero está construyendo una carrera con mucha opción de ser miembro de Cooperstown: tiene un título de bateo, un anillo de Serie Mundial, WAR de 42.6, 1.086 hits, 244 cuadrangulares y 697 remolcadas de por vida con apenas 27 años de edad. Y estará de nuevo vistiendo la camiseta de su equipo nacional.

Pero si hay una dupla que parece estar más cerca que todos ellos, son Ohtani y Judge. El japonés ha conseguido derribar marcas centenarias en MLB como jugador de dos vías, fundó el club 50-50, tiene cuatro premios al Más Valioso y ha sido clave para los Dodgers conquistaran los dos títulos consecutivos en la Serie Mundial. Después de haber sido el MVP del Clásico de 2023 está de regreso al torneo para llevar a su escuadra al bicampeonato.

Judge se está ganando un lugar entre las leyendas de los Yankees con sus tres premios MVP y se está acercando a la marca de 400 jonrones y 1.000 cuadrangulares de por vida y según datos de ESPN es “es uno de los 23 jugadores de posición con, al menos, cuatro temporadas de 8 WAR”. Ahora se propuesto llevar a Estados Unidos a la corona en el Clásico Mundial.

Jugador Selección Equipo en MLB Clayton Kershaw Estados Unidos Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani Japón Los Angeles Dodgers Aaron Judge Estados Unidos New York Yankees Bryce Harper Estados Unidos Philadelphia Phillies Manny Machado República Dominicana San Diego Padres Juan Soto República Dominicana New York Mets Paul Goldschmidt Estados Unidos New York Yankees

