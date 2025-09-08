¿Cuántos Guantes de Oro tiene Salvador Pérez en la MLB?

Salvador Pérez llegó en 2025 a 14 temporadas en MLB, siempre con el uniforme de los Kansas City Royals, y sigue estando en el cuadro de honor de los mejores receptores del circuito.

El venezolano de 35 años de edad tiene bien ganada su buena reputación en las Grandes Ligas. No sólo tiene marcas ofensivas y ha sido un líder indiscutible en su escuadra, a la que llevó al título de la Serie Mundial, sino que también ha sido uno de los catchers mejor pagados en el circuito.

Pero por encima de todo, es su defensa sólida lo que le ha ganado un lugar de honor en las mayores. Pérez es segundo entre todos receptores activos en dobleplays (69) y está al comando de departamentos como corredores capturados en intento de robo (246) y en porcentaje de capturados (33.4%). Aparece en el tercer lugar en promedio de fildeo con .996 y en el séptimo escaño entre los catchers de todos los tiempos.

El jugador nacido en Valencia ocupa el sexto lugar entre los receptores que más Guantes de Oro han ganado en la historia de las Grandes Ligas con 5, detrás del puertorriqueño Iván Rodríguez, Johnny Bench, el también boricua Yadier Molina, Bob Boone y Jim Sundberg.

.@SalvadorPerez15 collects his fifth Rawlings #GoldGlove in the past six seasons. Way to go Salvy! #RaisedRoyal pic.twitter.com/vNHA4zdOCe — Kansas City Royals (@Royals) November 5, 2018

Pérez ganó el premio en la Liga Americana de forma consecutiva entre 2013 y 2016 y sumó uno más en 2018, gracias a sus buenas estadísticas detrás del plato.