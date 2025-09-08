¿Cuántos Guantes de Oro tiene Salvador Pérez en la MLB?
Salvador Pérez llegó en 2025 a 14 temporadas en MLB, siempre con el uniforme de los Kansas City Royals, y sigue estando en el cuadro de honor de los mejores receptores del circuito.
El venezolano de 35 años de edad tiene bien ganada su buena reputación en las Grandes Ligas. No sólo tiene marcas ofensivas y ha sido un líder indiscutible en su escuadra, a la que llevó al título de la Serie Mundial, sino que también ha sido uno de los catchers mejor pagados en el circuito.
Pero por encima de todo, es su defensa sólida lo que le ha ganado un lugar de honor en las mayores. Pérez es segundo entre todos receptores activos en dobleplays (69) y está al comando de departamentos como corredores capturados en intento de robo (246) y en porcentaje de capturados (33.4%). Aparece en el tercer lugar en promedio de fildeo con .996 y en el séptimo escaño entre los catchers de todos los tiempos.
El jugador nacido en Valencia ocupa el sexto lugar entre los receptores que más Guantes de Oro han ganado en la historia de las Grandes Ligas con 5, detrás del puertorriqueño Iván Rodríguez, Johnny Bench, el también boricua Yadier Molina, Bob Boone y Jim Sundberg.
Pérez ganó el premio en la Liga Americana de forma consecutiva entre 2013 y 2016 y sumó uno más en 2018, gracias a sus buenas estadísticas detrás del plato.
- 2013: fue líder de la Liga Americana en asistencias (71) y corredores atrapados robando (25, para un porcentaje de éxito de 35.2%), también sumó 930 put outs, 7 errores, 4 dobleplays, .993 de porcentaje de fildeo. Superó en la votación a Joe Mauer (Minnesota Twins) y Matt Wieters (Baltimore Orioles).
- 2014: sumó 1.037 put outs, 72 asistencias, cometió 9 errores y participó en 5 dobleplays. Su porcentaje de fildeo fue de .992 y capturó a 25 corredores en intento de robo para 30.5% de efectividad. Fue líder en juegos disputados en la posición con 146. Los finalistas de ese año en la Liga Americana fueron Alex Avila, de los Detroit Tigers, y Yan Gomes, de Cleveland.
- 2015: Terminó como líder de la Americana en juegos (139), asistencias (90) y dobleplays (10) y a eso le sumó 974 put outs, 4 errores, promedio de fildeo de .996 y 29 outs en intento de robo (30.5%). Salvador le ganó el premio a Jason Castro (Houston Astros) y Russell Martin (Toronto Blue Jays).
- 2016: Pérez lideró a los receptores de la liga en juegos disputados (128), put outs (989), asistencias (77), promedio de fildeo de .996, corredores capturados robando (37) y tasa de éxito con 48.1%. Cometió 4 errores y participó en 4 dobleplays. Fueron finalistas James McCann, de los Detroit Tigers, y Carlos Perez, de Los Angeles Angels.
- 2018: En esta temporada Salvador Pérez no cometió errores, fue líder en dobleplays con 11 y desde luego también en porcentaje de fildeo con 1.000. Tuvo 690 put outs, 69 asistencias y sacó out a 25 corredores que salieron al robo para 48.1% de efectividad. En la votación superó a Yan Gomes (Cleveland) y el boricua Martín Maldonado (Houston Astros).
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.