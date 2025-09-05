¿Cuántos premios tiene Salvador Pérez en la MLB?

Si hay un jugador que se ha ganado el respeto de todos en MLB, ese es Salvador Pérez, el receptor de los Kansas City Royals que llegó en 2025 a 14 temporadas de servicio en las mayores.

El veterano venezolano es uno de los apenas dos jugadores de Grandes Ligas que son capitanes en sus equipos y el otro es Aaron Judge, con los New York Yankees.

La carrera de Pérez ha sido memorable y así lo atestiguan sus números, premios y logros, pero más que recordar que ha sido invitado a 9 Juegos de Estrellas, que fue campeón de la Serie Mundial de 2015 y que recibió el premio Roberto Clemente por su labor humanitaria, es su liderazgo en el equipo y el respeto por el juego de béisbol lo que le ha ganado la estima de todos en el circuito.

Salvador Perez is now a 5-time Silver Slugger Award winner. pic.twitter.com/AD2xb035vT — MLB Network (@MLBNetwork) November 12, 2024

Aunque la palabra retiro todavía no ha sido mencionada, ya comenzó a hablarse de los méritos que tiene para postularse al Salón de la Fama por su destacado desempeño tanto con el madero como detrás del plato.

"Salvy es el capitán del equipo, es un líder todo el tiempo, siempre juega con intensidad, nunca quiere salir del juego, y es todo lo que uno admira como compañero de equipo y como miembro del cuerpo de coaches”, dijo su manager, Matt Quatraro. “Verlo seguir marcando casillas en lo que está siendo una carrera digna del Salón de la Fama es realmente especial”.

Cinco Guantes de Oro

Pérez ocupa el sexto lugar entre los receptores que más Guantes de Oro han ganado en la historia, tras Iván Rodríguez, Johnny Bench, Yadier Molina, Bob Boone y Jim Sundberg. Lo conquistó de forma consecutiva entre 2013 y 2016 y volvió a celebrarlo en 2018. Aunque ya se alterna con la defensa de la primera base, al venezolano lo siguen considerando un catcher de élite y en las métricas defensivas tradicionales siempre está entre los mejores, aunque le han cuestionado su desempeño en el framing.

2013: fue líder de la Liga Americana en asistencias (71) y corredores atrapados robando (25, para un porcentaje de éxito de 35.2%), también sumó 930 put outs, 7 errores, 4 dobleplays, .993 de porcentaje de fildeo.

2014: sumó 1.037 put outs, 72 asistencias, cometió 9 errores y participó en 5 dobleplays. Su porcentaje de fildeo fue de .992 y capturó a 25 corredores en intento de robo para 30.5% de efectividad. Fue líder en juegos disputados en la posición con 146.

2015: Terminó como líder de la Americana en juegos (139), asistencias (90) y dobleplays (10) y a eso le sumó 974 put outs, 4 errores, promedio de fildeo de .996 y 29 outs en intento de robo (30.5%).

2016: Pérez lideró a los receptores de la liga en juegos disputados (128), put outs (989), asistencias (77), promedio de fildeo de .996, corredores capturados robando (37) y tasa de éxito con 48.1%. Cometió 4 errores y participó en 4 dobleplays.

2018: En esta temporada Salvador Pérez no cometió errores, fue líder en dobleplays con 11 y desde luego también en porcentaje de fildeo con 1.000. Tuvo 690 put outs, 69 asistencias y sacó out a 25 corredores que salieron al robo para 48.1% de efectividad.

Cinco Bates de Plata

El venezolano no ha sido sólo un receptor con buen perfil defensivo, también ha hecho aportes con su ofensiva y tiene la marca de jonrones en una temporada para un catcher, con 48. Ganó cinco veces el Bate de Plata

2016: .247/.288/.438, OPS de .725, 22 jonrones, 28 dobles, 64 impulsadas.

2018: .235/.274/.439, OPS de .713, 27 cuadrangulares, 23 dobles, 80 remolcadas.

2020: .333/.353/.633, OPS de .986, 11 vuelacercas, 12 dobles, 32 fletadas.

2021: .273/.316/.544, OPS de .859 fue líder de la Liga Americana en jonrones e impulsadas (48 y 121, respectivamente) y dio 24 dobles.

2024: .271/.330/.456, OPS de .786, 27 cuadrangulares, 28 dobles, 104 remolcadas.

MVP de la Serie Mundial

En el Clásico de Otoño de 2015 Pérez recibió de forma unánime la distinción como Jugador Más Valioso y más que por su aporte ofensivo (tuvo promedios de .364/.391/.455, OPS de .846, de los 8 hits que conectó 2 fueron dobles y remolcó 2 anotaciones) fue por su liderazgo.