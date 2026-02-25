¿Cuántos jugadores de los Atlanta Braves irán al Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Los seguidores de los Atlanta Braves tendrán una oportunidad única el 6 de marzo, en la primera fecha de acción en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol. Ese día podrán ver a casi todos los jugadores de la organización que participarán en el torneo.

La representación de los Braves en el Clásico Mundial está limitada a apenas tres selecciones y dos de ellas son la de Venezuela y la de Países Bajos. Estas escuadras se enfrentarán en el loanDepot Park de Miami en la jornada inaugural del Grupo D, que comparten con República Dominicana, Israel y Nicaragua.

Entre los conjuntos de Venezuela y Países Bajos suman cuatro de los cinco peloteros de la organización de Atlanta que aparecen inscritos en los rosters definitivos. El quinto nombre es el del lanzado Javy Guerra, que jugará con el equipo de Panamá en el Grupo A, con sede en el Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico.

En la selección de Venezuela estará Ronald Acuña Jr., el MVP de la Liga Nacional de 2023 y estrella de los Braves. El outfielder fue de los primeros en conformar su presencia en esta edición de la competencia internacional, en la que también jugó en 2023 cuando dejó línea de .222/.286/.278, OPS de .564, un doble y dos carreras impulsadas.

Jurickson Profar discusses his offseason surgery and the chance to play for his childhood idol Andruw Jones in the WBC pic.twitter.com/YODDYB0YWz — Mark Bowman (@mlbbowman) February 15, 2026

Ya el manager Omar López dejó saber el rol defensivo que le aguarda a Acuña Jr., a quien le tiene reservado el jardín derecho a pesar de tener en el roster a Wilyer Abreu, de los Red Sox, que ha ganado el Guante de Oro en esa pradera en las últimas dos campañas.

"Quiero ayudar a mi selección a llevar ese campeonato para Venezuela. Ese es el sueño que tenemos todos. Toca jugar duro para poder conseguir muchas victorias en el Clásico Mundial", advirtió el venezolano en la apertura del Spring Training.

A la escuadra de Países Bajos la dirigirá una leyenda de los Braves, cuya gorra llevará en la placa del Salón de la Fama de MLB que develará en Cooperstown el próximo verano: Andruw Jones. A su cargo Jones tendrá al segunda base Ozzie Albies, el outfielder Jurickson Profar y el receptor Chadwick Tromp.

Profar estuvo con su selección en 2023, y dejó promedios de .231/.412/.462 con OPS de .874, un jonrón como único extrabase, una carrera impulsada y tres anotadas y tres bases por bolas recibidas. Comparte la marca histórica de más hits de por vida en el Clásico Mundial, con 23.

Lista de los jugadores de los Atlanta Braves que estarán en el Clásico Mundial 2026

Jugador Selección Posición Ronald Acuña Jr. Venezuela Jardinero Ozzie Albies Países Bajos Segunda Base Jurickson Profar Países Bajos Jardinero / Infielder Javy Guerra Panamá Lanzador Relevista Chadwick Tromp Países Bajos Receptor

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol