Ronald Acuña Jr. anuncia la posición que prefiere jugar con Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Ronald Acuña Jr. vive los campos de entrenamiento de los Atlanta Braves pensando en la selección de Venezuela que participará en el Clásico Mundial de Beisbol. En marzo se integrará al equipo de su país, aunque todavía no tiene claro la posición que desempeñará.

Omar López, estratega del conjunto venezolano y coach de banca de los Houston Astros, tiene a su disposición tres jardineros de alto calibre: Wilyer Abreu, de los Boston Red Sox, Jackson Chourio, de los Milwaukee Brewers, y Acuña Jr., el MVP de la Liga Nacional en 2023.

Los tres pueden jugar cualquier posición de los jardines. En teoría, se espera que Chourio ocupe el jardín central, que Abreu sea el jardinero izquierdo y que Acuña Jr. siga en su posición natural como defensor del jardín derecho.

Sin embargo, el oriundo de La Sabana sabe que cualquier cosa puede pasar y está dispuesto a jugar en cualquier posición en el Clásico.

"De verdad que tenemos muchas superestrellas. Ya queda de parte de Omar López y el cuerpo técnico cómo van a mover sus fichas. Yo soy simplemente un jugador más. A mi me gusta más el jardín derecho, pero no tengo problema con ocupar otra", dijo Ronald Acuña Jr. a Sports Venezuela durante los entrenamientos de los Braves.

🔥 ¿Cómo armarías tú el lineup de Venezuela? 🔥



Ronald Acuña Jr. nos habló sobre un posible puesto en el orden al bate y su lugar en la defensa para el Clásico Mundial de Béisbol 🇻🇪⚾ pic.twitter.com/VorK7gQLya — Sports Venezuela (@SportsVZLA2) February 15, 2026

Acuña Jr. es la gran estrella de la selección de Venezuela y el único del equipo en ganar un MVP, tras la ausencia de José Altuve, quien no participará por no ser aprobado su seguro para jugar en el torneo de selecciones.

"Para nosotros es una obligación ganar, sin lugar a dudas. Llevar ese trofeo a Venezuela sería un sueño para todos nosotros", dijo Acuña Jr. en días pasados, aunque reconoció que República Dominicana, Japón y Estados Unidos son los favoritos para levantar el trofeo.

"El equipo está muy balanceado, una mezcla de jóvenes y veteranos. Ya queda de parte del cuerpo técnico cómo van a mover las piezas, pero el talento está ahí. Hay muchos venezolanos en Miami y eso nos motiva a jugar duro y buscar llevarnos el trofeo. Se siente como si jugáramos en casa", aseguró en la misma entrevista.

Tras superar la segunda operación de rodilla en su carrera, Acuña Jr. conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 93 compromisos la temporada pasada.

El jardinero se ha estado preparando por su cuenta en el invierno, participó en la LVBP de su país con Tiburones de La Guaira y está listo para ayudar a Venezuela y los Braves a ganar en 2026.

