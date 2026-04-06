¿Cuántos jugadores latinos tienen sus números retirados en la MLB?

En toda la MLB hay más de 180 números retirados, pero apenas 20 de ellos son de jugadores latinos. Este es uno de los máximos honores que puede conferir una organización a alguno de sus miembros en el campo, bien sea jugador o parte del cuerpo técnico.

Al final de la semana fue noticia el anuncio de Chicago White Sox de retirar el número 13 que usó Ozzie Guillén como campocorto y más tarde como manager del equipo. El venezolano, que es comentarista de televisión, fue informado durante una transmisión y no pudo contener las lágrimas.

“No lloro mucho, pero lloré porque sé que este momento es muy importante para mí y mi familia”, le dijo Guillén a la prensa al día siguiente. “Para mí lo más importante es saber que para los White Sox fui importante. Nunca hablamos del título de la Serie Mundial ni nada de esas cosas, pero siempre miré al número retirado de Luis Aparicio y soñé estar ahí con él y todos los que han tenido el honor”.

Today in 1955, @Pirates rookie Roberto Clemente switches uniform numbers from 13 to 21. His number will be retired by the Bucs in 1973. https://t.co/cCGPNfbaL8 pic.twitter.com/eanffT4MXv — National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) May 24, 2018

El próximo 8 de agosto, el hombre que le dio un título a los White Sox después de 88 años de espera no sólo será el décimo tercer jugador (y primer manager) con su número retirado en Chicago sino que habrá unido su nombre al de una lista exclusiva entre jugadores latinoamericanos que comenzó con el puertorriqueño Roberto Clemente, leyenda en Pittsburgh Pirates.

Puerto Rico

El fallecimiento de Roberto Clemente fue una tragedia para todo el béisbol y terminó por acelerar homenajes que con toda seguridad iba a recibir en vida. Fue exaltado por vía especial al Salón de la Fama y Pittsburgh Pirates retiró su dorsal 21. Muy seguramente, Yadier Molina tendrá esta alegría con St. Louis Cardinals en el futuro cercano. Otros cinco boricuas han visto su número retirado:

Orlando "Peruchín" Cepeda (30) con San Francisco Giants.

Roberto Alomar (12) con Toronto Blue Jays.

Iván “Pudge” Rodríguez (7) con Texas Rangers.

Bernie Williams (51) y Jorge Posada (20) con New York Yankees.

Cuba

La representación antillana en MLB siempre fue de élite, y hay cuatro jugadores nacidos en la isla que han recibido el honor del retiro de sus números. También hay algunos casos (el de Luis Tiant y Martín Dihigo y más recientemente el controversial José Canseco) de peloteros que están en Salones de la Fama de sus equipos, pero no con números retirados oficialmente.

Minnie Miñoso (9) con Chicago White Sox.

Tony Pérez (17) con Cincinnati Reds.

Tony Oliva (6) con Minnesota Twins.

República Dominicana

Con los dominicanos también hay un caso curioso, el de Vladimir Guerrero Sr., que a pesar de haber sido elevado al Salón de la Fama de MLB, no ha visto a Los Angeles Angels retirar su número 27. En el equipo hay un conflicto, pues ese dorsal lo usa actualmente la superestrella Mike Trout. Pronto habrá que sumar a Albert Pujols a esta lista. Los quisqueyanos que sí tienen su números retirados son:

Juan Marichal (27) con San Francisco Giants.

Pedro Martínez (45) y David Ortiz (34) con Boston Red Sox.

Adrián Beltré (29) con Texas Rangers.

Venezuela

El próximo agosto Guillén cumplirá un sueño al ver su número retirado junto al de su compatriota y hasta ahora único representante venezolano en Cooperstown, Luis Aparicio. Ambos son parte de una generación que dio campocortos de élite, aunque de seguro en el futuro veremos a otros jugadores de posición recibir esta distinción. Omar Vizquel ha sido homenajeado por Cleveland, pero ninguno de los conjuntos para los que jugó ha retirado su número, lo mismo que pasado con Johan Santana y Andrés Galarraga.

Luis Aparicio (11) y Ozzie Guillén (13) con Chicago White Sox.

David Concepción (13) con Cincinnati Reds.

Panamá

Dos jugadores panameños tiene su placa en el Salón de la Fama de Cooperstown y también recibieron el honor de ver retirados sus números por sus equipos de MLB.

Mariano Rivera (42) con New York Yankees. Fue el último jugador en usar ese dorsal tras la decisión de MLB de homenajear a Jackie Robinson en todos los equipos.

Rod Carew (29) vio su número retirado por dos equipos: Minnesota Twins y Los Angeles Angels.

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