¿Cuántos jugadores de los New York Mets irán al Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Falta una semana para que empiece la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol y todavía puede haber modificaciones en los rosters, pero de momento habrá representación de los New York Mets en 11 de las 20 selecciones que formarán parte del torneo.

Son 17 los peloteros de la organización de Queens los que aparecen inscritos en los rosters de las escuadras nacionales en la competencia del 5 al 17 de marzo y el más destacado de todos, sin dudas, es Juan Soto.

El astro de MLB ya sabe que jugará esta temporada en el jardín izquierdo, al que regresa después de dos años jugando en la otra esquina del outfield. Es la misma posición que ocupará con la selección de República Dominicana, que llega al Clásico Mundial con un equipo blindado, Albert Pujols como manager y grandes aspiraciones de volver a ser campeones.

Los quisqueyanos se titularon en 2013 y tienen una deuda con sus seguidores tras ser eliminados en la primera ronda de la edición pasada. En esa ocasión Soto tuvo un desempeño destacado (su línea ofensiva fue de .400/.500/1.000, con OPS de 1.500, 3 dobles, 2 jonrones y 3 carreras impulsadas), pero no fue suficiente para llevar a su selección a los cuartos de final ni para meterse en el equipo Todos Estrellas del torneo.

Juan Soto repping a Dominican Republic themed bat!#WorldBaseballClassic ready 😤🇩🇴 pic.twitter.com/PP36qMN7Ss — World Baseball Classic (@WBCBaseball) February 19, 2026

El veterano lanzador Clay Holmes, que en 2025 hizo una transición exitosa del rol de cerrador a ser parte de una rotación de abridores, también jugará en esta edición del Clásico Mundial como parte de la poderosa escuadra de Estados Unidos, junto al prospecto de pitcheo Nolan McLean.

Con 26 años de edad Mark Vientos, que puede jugar en las esquinas del infield y que busca un lugar en el roster de los Mets para el Opening Day como utility, no sólo vivirá su primera experiencia en el torneo, sino que además se dará el lujo de tener como manager en la selección de Nicaragua al legendario Dusty Baker, que salió de su retiro para conducir a este equipo.

Jugadores de la organización de los metropolitanos, incluyendo algunos prospectos, harán vida en otros combinados como México, Israel, Venezuela, Países Bajos, Italia, Canadá, Cuba y Panamá. La cuenta pudo haber sido mayor, pero el campocorto Francisco Lindor no recibió la aprobación del seguro para competir con la camiseta de Puerto Rico.

Lindor había sido designado capitán de la selección boricua, pero un procedimiento en el codo que tuvo durante el receso de temporada lo inhabilitó. De todas maneras habría sido imposible su participación, porque hace una semana tuvo una cirugía en la mano izquierda que lo tiene en duda para el Día Inaugural.

Lista de los jugadores de los New York Mets que estarán en el Clásico Mundial 2026

Jugador Selección Posición Juan Soto República Dominicana Jardinero Huáscar Brazobán República Dominicana Lanzador Relevista Clay Holmes Estados Unidos Lanzador Abridor Nolan McLean Estados Unidos Lanzador (Prospecto Top) Mark Vientos Nicaragua Infielder Alex Carrillo México Lanzador Daniel Duarte México Lanzador Robert Stock Israel Lanzador Jordan Geber Israel Lanzador Ben Simon Israel Lanzador Josh Blum Israel Lanzador (Prospecto) Nick Morabito Italia Jardinero (Prospecto) Jared Young Canadá Infielder / Outfielder Jamdrick Cornelia Países Bajos Lanzador Carlos Guzmán Venezuela Lanzador Daviel Hurtado Cuba Lanzador José Ramos Panamá Jardinero

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol