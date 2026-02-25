Sports Illustrated

¿Cuántos jugadores de los New York Mets irán al Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Francisco Lindor no estará con la selección de Puerto Rico, lo que habría aumentado la cuenta, pero Juan Soto sacará la cara por los metropolitanos
Mariana Moreno|
Juan Soto vuelve al jardín izquierdo de República Dominicana
Juan Soto vuelve al jardín izquierdo de República Dominicana | Sam Navarro-Imagn Images

Falta una semana para que empiece la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol y todavía puede haber modificaciones en los rosters, pero de momento habrá representación de los New York Mets en 11 de las 20 selecciones que formarán parte del torneo.

Son 17 los peloteros de la organización de Queens los que aparecen inscritos en los rosters de las escuadras nacionales en la competencia del 5 al 17 de marzo y el más destacado de todos, sin dudas, es Juan Soto.

El astro de MLB ya sabe que jugará esta temporada en el jardín izquierdo, al que regresa después de dos años jugando en la otra esquina del outfield. Es la misma posición que ocupará con la selección de República Dominicana, que llega al Clásico Mundial con un equipo blindado, Albert Pujols como manager y grandes aspiraciones de volver a ser campeones.

Los quisqueyanos se titularon en 2013 y tienen una deuda con sus seguidores tras ser eliminados en la primera ronda de la edición pasada. En esa ocasión Soto tuvo un desempeño destacado (su línea ofensiva fue de .400/.500/1.000, con OPS de 1.500, 3 dobles, 2 jonrones y 3 carreras impulsadas), pero no fue suficiente para llevar a su selección a los cuartos de final ni para meterse en el equipo Todos Estrellas del torneo.

El veterano lanzador Clay Holmes, que en 2025 hizo una transición exitosa del rol de cerrador a ser parte de una rotación de abridores, también jugará en esta edición del Clásico Mundial como parte de la poderosa escuadra de Estados Unidos, junto al prospecto de pitcheo Nolan McLean.

Con 26 años de edad Mark Vientos, que puede jugar en las esquinas del infield y que busca un lugar en el roster de los Mets para el Opening Day como utility, no sólo vivirá su primera experiencia en el torneo, sino que además se dará el lujo de tener como manager en la selección de Nicaragua al legendario Dusty Baker, que salió de su retiro para conducir a este equipo.

Jugadores de la organización de los metropolitanos, incluyendo algunos prospectos, harán vida en otros combinados como México, Israel, Venezuela, Países Bajos, Italia, Canadá, Cuba y Panamá. La cuenta pudo haber sido mayor, pero el campocorto Francisco Lindor no recibió la aprobación del seguro para competir con la camiseta de Puerto Rico.

Lindor había sido designado capitán de la selección boricua, pero un procedimiento en el codo que tuvo durante el receso de temporada lo inhabilitó. De todas maneras habría sido imposible su participación, porque hace una semana tuvo una cirugía en la mano izquierda que lo tiene en duda para el Día Inaugural.

Lista de los jugadores de los New York Mets que estarán en el Clásico Mundial 2026

Jugador

Selección

Posición

Juan Soto

República Dominicana

Jardinero

Huáscar Brazobán

República Dominicana

Lanzador Relevista

Clay Holmes

Estados Unidos

Lanzador Abridor

Nolan McLean

Estados Unidos

Lanzador (Prospecto Top)

Mark Vientos

Nicaragua

Infielder

Alex Carrillo

México

Lanzador

Daniel Duarte

México

Lanzador

Robert Stock

Israel

Lanzador

Jordan Geber

Israel

Lanzador

Ben Simon

Israel

Lanzador

Josh Blum

Israel

Lanzador (Prospecto)

Nick Morabito

Italia

Jardinero (Prospecto)

Jared Young

Canadá

Infielder / Outfielder

Jamdrick Cornelia

Países Bajos

Lanzador

Carlos Guzmán

Venezuela

Lanzador

Daviel Hurtado

Cuba

Lanzador

José Ramos

Panamá

Jardinero

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol

Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.