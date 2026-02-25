¿Cuántos jugadores de los New York Mets irán al Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Falta una semana para que empiece la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol y todavía puede haber modificaciones en los rosters, pero de momento habrá representación de los New York Mets en 11 de las 20 selecciones que formarán parte del torneo.
Son 17 los peloteros de la organización de Queens los que aparecen inscritos en los rosters de las escuadras nacionales en la competencia del 5 al 17 de marzo y el más destacado de todos, sin dudas, es Juan Soto.
El astro de MLB ya sabe que jugará esta temporada en el jardín izquierdo, al que regresa después de dos años jugando en la otra esquina del outfield. Es la misma posición que ocupará con la selección de República Dominicana, que llega al Clásico Mundial con un equipo blindado, Albert Pujols como manager y grandes aspiraciones de volver a ser campeones.
Los quisqueyanos se titularon en 2013 y tienen una deuda con sus seguidores tras ser eliminados en la primera ronda de la edición pasada. En esa ocasión Soto tuvo un desempeño destacado (su línea ofensiva fue de .400/.500/1.000, con OPS de 1.500, 3 dobles, 2 jonrones y 3 carreras impulsadas), pero no fue suficiente para llevar a su selección a los cuartos de final ni para meterse en el equipo Todos Estrellas del torneo.
El veterano lanzador Clay Holmes, que en 2025 hizo una transición exitosa del rol de cerrador a ser parte de una rotación de abridores, también jugará en esta edición del Clásico Mundial como parte de la poderosa escuadra de Estados Unidos, junto al prospecto de pitcheo Nolan McLean.
Con 26 años de edad Mark Vientos, que puede jugar en las esquinas del infield y que busca un lugar en el roster de los Mets para el Opening Day como utility, no sólo vivirá su primera experiencia en el torneo, sino que además se dará el lujo de tener como manager en la selección de Nicaragua al legendario Dusty Baker, que salió de su retiro para conducir a este equipo.
Jugadores de la organización de los metropolitanos, incluyendo algunos prospectos, harán vida en otros combinados como México, Israel, Venezuela, Países Bajos, Italia, Canadá, Cuba y Panamá. La cuenta pudo haber sido mayor, pero el campocorto Francisco Lindor no recibió la aprobación del seguro para competir con la camiseta de Puerto Rico.
Lindor había sido designado capitán de la selección boricua, pero un procedimiento en el codo que tuvo durante el receso de temporada lo inhabilitó. De todas maneras habría sido imposible su participación, porque hace una semana tuvo una cirugía en la mano izquierda que lo tiene en duda para el Día Inaugural.
Lista de los jugadores de los New York Mets que estarán en el Clásico Mundial 2026
Jugador
Selección
Posición
Juan Soto
República Dominicana
Jardinero
Huáscar Brazobán
República Dominicana
Lanzador Relevista
Clay Holmes
Estados Unidos
Lanzador Abridor
Nolan McLean
Estados Unidos
Lanzador (Prospecto Top)
Mark Vientos
Nicaragua
Infielder
Alex Carrillo
México
Lanzador
Daniel Duarte
México
Lanzador
Robert Stock
Israel
Lanzador
Jordan Geber
Israel
Lanzador
Ben Simon
Israel
Lanzador
Josh Blum
Israel
Lanzador (Prospecto)
Nick Morabito
Italia
Jardinero (Prospecto)
Jared Young
Canadá
Infielder / Outfielder
Jamdrick Cornelia
Países Bajos
Lanzador
Carlos Guzmán
Venezuela
Lanzador
Daviel Hurtado
Cuba
Lanzador
José Ramos
Panamá
Jardinero
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.