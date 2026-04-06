¿Cuántos jugadores tienen sus números retirados en los Chicago White Sox?

Ozzie Guillén no pudo contener las lágrimas durante una transmisión de TV, cuando lo sorprendieron con el anuncio de la decisión tomada por la organización Chicago White Sox de retirar el número que usó durante su carrera como jugador y manager en MLB.

“A la organización de los White Sox le importa lo que hice por ellos”, dijo Guillén tras conocer la noticia. “Obviamente, a los aficionados, a los medios. Pero para mí, lo más importante es lo que los White Sox piensan de mi trabajo y de todo lo que hice por la organización”.

El venezolano jugó con el uniforme de los patiblancos en 13 de sus 16 temporadas en Grandes Ligas. Durante su tiempo con Chicago fue Novato del Año, tres veces All Star y ganador del Guante de Oro. Años más tarde, se convirtió en el primer manager latino en ganar la Serie Mundial cuando en 2005 rompió una sequía de títulos de 88 años para el equipo.

No. 13 is forever ♾️



The White Sox will retire Ozzie Guillen’s number 13 on August 8th!



A South Side legend cemented in history 🏆 pic.twitter.com/kmDYrKK39x — White Sox on CHSN (@CHSN_WhiteSox) April 3, 2026

¿Quiénes tienen el número retirado en Chicago White Sox?

El próximo 8 de agosto, en el Guaranteed Rate Field, Guillén se convertirá en el décimo tercer jugador con el número retirado en la historia de esta legendaria franquicia (contando el de Jackie Robinson, retirado en toda la MLB) y el primer manager de los White Sox que recibe esta distinción.

Este es un sueño cumplido para Ozzie Guillén: “Siempre miré al número retirado de Luis Aparicio y soñé estar ahí con él y todos los que han tenido el honor”. Ahora su número 13 estará exhibido junto a miembros del Salón de la Fama como su compatriota Luis Aparicio, el cubano Minnie Miñoso, el receptor Carlton Fisk y Frank Thomas.

El de Aparicio -campocorto y hasta ahora único venezolano con una placa en Cooperstown- fue uno de los primeros números que retiró la organización de los White Sox. Fue en agosto de 1984, sólo después de Luke Appling (1975), Nellie Fox (1976) y Minnie Miñoso (1983). Los últimos números retirados por Chicago habían sido los del lanzador zurdo Mark Buehrle (2017) y el inicialista Paul Konerko (2015).

Aparicio jugó 18 años en las mayores y de ese tiempo pasó 10 temporadas (en dos etapas) con Chicago. Fue Novato del Año en 1956, ganó 9 Guantes de Oro en su carera, fue a 13 Juegos de Estrellas, celebró el título en la Serie Mundial de 1966 con Baltimore Orioles y fue exaltado al Salón de la Fama en 1984. Dejó números de por vida de .262/.311/.343, OPS de .653, 2.677 hits, 394 dobles y 791 carreras impulsadas.

Todos los números retirados en Chicago White Sox

Número Jugador Posición 2 Nellie Fox Segunda base 3 Harold Baines Jardinero derecho/bateador designado 4 Luke Appling Campocorto 9 Minnie Miñoso Jardinero izquierdo 11 Luis Aparicio Campocorto 13 Ozzie Guillén Campocorto/manager 14 Paul Konerko Primera base 16 Ted Lyons Lanzador 19 Billy Pierce Lanzador 35 Frank Thomas Primera base/bateador designado 42 Jackie Robinson Retirado en toda MLB 56 Mark Buehrle Lanzador 72 Carlton Fisk Receptor

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