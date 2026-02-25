¿Cuántos jugadores de los San Francisco Giants irán al Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Para los seguidores de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol hubo momentos de preocupación por la posibilidad de que Luis Arráez no pudiera estar en torneo. El infielder tres veces campeón bate en MLB pasó mucho tiempo esperando un contrato en la agencia libre y esa incertidumbre ponía en duda su participación en el torneo.

Su firma de un acuerdo con San Francisco Giants para la temporada de 2026 de las Grandes Ligas, en la que regresará a la defensa de la segunda base, fue seguida de una confirmación para estar en el Clásico que dejó un suspiro de alivio entre los venezolanos. Un contacto como el suyo es vital para la ofensiva de Omar López en una competencia corta.

Cuando vistió la camiseta nacional en 2023 hizo mucho más que mostrar su habilidad natural: también dio una muestra de poder en un momento oportuno. Terminó con números de .235/.316/.647 y OPS .963, pero con un par de cuadrangulares, un doble y cuatro carreras impulsadas.

Pero Arráez no será el único jugador de los Giants en esta edición del Clásico: otros ocho miembros de la organización aparecen inscritos en los rosters definitivos, como parte de ocho selecciones nacionales tan diversas como Corea del Sur (el outfielder Jung Hoo Lee), Israel (Harrison Bader), Gran Bretaña (Tristan Beck) o Colombia (Reiver Sanmartín).

"I think @markdero7 has texted me three straight years since then... to put the USA jersey and hat on is a dream for anyone." 👏@SFGiants ace @LoganWebb1053 has joined @USABaseball for the 2026 #WorldBaseballClassic! https://t.co/PAnAFCQz5X pic.twitter.com/2ti3e6OHca — MLB Network (@MLBNetwork) December 18, 2025

Pero hay un par de jugadores que se destaca. Uno de ellos es el derecho de 29 años de edad Logan Webb, que es parte de la rotación de abridores del manager Mark DeRosa en el equipo de Estados Unidos que parte como gran favorito a coronarse.

El otro es el outfielder Heliot Ramos, que por la ausencia de Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez está llamado a ser una de las grandes figuras de Puerto Rico y está listo para asumir el desafío. “Sinceramente, más que presión, siento como ganas de llegar y jugar frente a los fanáticos de casa porque no hay mejor mejor sentimiento que ese. Escuchar las batucadas... La vibra puertorriqueña es otra cosa”, declaró Ramos a la prensa boricua.

Pudo haber un jugador más para llegar a la decena, pero el inicialista Rafael Devers no estará con la escuadra de República Dominicana. En diciembre de 2025 el manager Albert Pujols dejó saber que no había podido comunicarse con la estrella que llegó a los Giants desde Boston en un cambio en 2025.

Lista de los jugadores de los San Francisco Giants que estarán en el Clásico Mundial 2026

Jugador Selección Posición Logan Webb Estados Unidos Lanzador Abridor Jung Hoo Lee Corea del Sur Jardinero Luis Arráez Venezuela Segunda Base / Bateador Designado Heliot Ramos Puerto Rico Jardinero José Buttó Venezuela Lanzador Tristan Beck Gran Bretaña Lanzador Harrison Bader Israel Jardinero Reiver Sanmartín Colombia Lanzador Dayson Croes Países Bajos Infielder (Ligas Menores)

