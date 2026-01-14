Estados Unidos en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

Estados Unidos ha sido sede de las cinco finales en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, pero su selección sólo ha disputado dos de ellas a pesar de siempre tener a jugadores con rango de estrella en MLB en sus filas.

Se puede ver un momento de inflexión en el paso de los estadounidenses por este torneo y se da a partir de la edición de 2017, cuando comenzó un crecimiento que se ha sostenido. Desde entonces suman un título y un subcampeonato y este año quieren ganarlo todo.

El capitán de New York Yankees y tres veces ganador del MVP, Aaron Judge, estará al frente de una escuadra llena de estrellas de Grandes Ligas que de nuevo dirigirá Mark DeRosa y que desde ya ha sido etiquetada como el mejor roster en la historia del Clásico. Por supuesto, es el principal favorito para alzar el trofeo en la final del 17 de marzo en Miami.

Jugarán en el Grupo B, con sede en el Daikin Park de Houston, y compartirán llave con México, Gran Bretaña, Italia y Brasil. No se espera menos que verlos avanzar invictos a la instancia de cuartos de final.

¿Cuál fue su mejor actuación?

El combinado de Estados Unidos pasó las tres primeras ediciones quedando muy por debajo de las expectativas. Lo mejor que habían logrado era el cuarto puesto en el torneo de 2009 y fueron eliminados en la segunda ronda tanto en 2006 como en 2013.

Pero en 2017 finalmente pudieron saldar la deuda con su afición y se coronaron en Dodger Stadium ante 51.565 espectadores. En la final dominaron sin piedad (8-0 fue el marcador) a una selección de Puerto Rico que llegaba invicta a esta instancia. Marcus Stroman, que coqueteó con el no hitter ante los boricuas, fue el MVP.

La pandemia por el COVID-19 hizo que la espera por una nueva edición de la competencia fuese más larga de lo esperado y tuvieron que aguardar hasta 2023 para volver al campo. De nuevo los estadounidenses armaron un equipo de jugadores de primer nivel y disputaron su segunda final consecutiva, aunque no pudieron salir victoriosos y resultaron subcampeones ante el histórico equipo de Japón liderado por Shohei Ohtani.

Las leyendas de Estados Unidos en el Clásico Mundial

Estados Unidos siempre ha llevado a sus mejores jugadores al Clásico Mundial, una lista que incluye a miembros del Salón de la Fama en Cooperstown como Derek Jeter, Chipper Jones y Ken Griffey Jr.

También han vestido el uniforme del equipo de las barras y las estrellas a través de los años leyendas de MLB como Roger Clemens, Alex Rodríguez, Dontrelle Willis, Jimmy Rollins, Stroman, David Wright, Andrew McCutchen, Nolan Arenado, Johnny Damon, Eric Hosmer, Trea Turner y ganadores del MVP como Christian Yelich, Giancarlo Stanton y Mike Trout.

Para 2026 están blindados con un equipo de All Star. Están confirmados bateadores del calibre de Aaron Judge, Bryce Harper, Bobby Witt Jr., Kyle Schwarber, Cal Raleigh y acaban de sumarse Byron Buxton y Ernie Clemet (que viene de implantar un récord en la postemporada con Toronto). También dirán presente los ganadores del Cy Young, Paul Skenes y Tarik Skubal y el bullpen cuenta con David Bednar y Mason Miller, entre otros.

CAPTAIN AMERICA 🇺🇲



Aaron Judge will lead Team USA in the 2026 #WorldBaseballClassic. pic.twitter.com/42w1z744nk — MLB (@MLB) April 14, 2025

¿Qué posibilidades tiene Estados Unidos en el Clásico Mundial de 2026?

Para la edición de 2026 han ensamblado un conjunto que no muestra debilidades en ningún aspecto del juego: hay bateadores portentosos, abridores que acaban de ganar el Cy Young y relevistas de primera categoría y por ello son los favoritos indiscutibles para coronarse en Miami.

Todos los pronósticos así lo reafirman. Las predicciones de las casas de apuestas y análisis hechos con herramientas de Inteligencia Artificial ubican a la selección de Estados Unidos como la que tiene mayor probabilidad de ser campeón, con un 29%, incluso por encima de Japón.

