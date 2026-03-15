¿Cuántos jugadores de la selección de Italia del Clásico Mundial nacieron en ese país y cuántos son extranjeros?

A estas alturas del torneo, no hay dudas de que en la federación italiana armaron un equipo muy competitivo para el Clásico Mundial de Béisbol y tienen la recompensa al disputar este lunes la primera semifinal en su historia.

Vienen de dejar en el camino a una potencia como Puerto Rico, que elogió y reconoció su desempeño, aunque circulan rumores en redes sociales de que Yadier Molina pidió “revisar el roster porque no tienen italianos”. No hay registros de que realmente lo haya dicho, pero hay dos cosas que ciertamente no abundan en la escuadra dirigida por Francisco Cervelli: grandes estrellas de MLB y jugadores nacidos en Italia.

Del roster de 30 peloteros con el que llegaron a cuartos de final (acaban de anunciar modificaciones para las semifinales contra Venezuela), apenas tres nacieron en el país europeo. 24 son ítalo-americanos, como Michael Lorenzen, Aaron Nola, Jac Caglianone y Dominic Canzone, y el resto nacieron en Venezuela con ascendencia italiana, como el receptor JJ D’Orazio y el infielder que acaban de inscribir, Brayan Rocchio.

One of the most emotional interviews I can remember after a ⁦@WBCBaseball⁩ game. Verona native Samuel Aldegheri, in English and Italian, spoke about the meaning of the victory today. ⁦@MLBNetwork⁩ @Angels 🇮🇹 pic.twitter.com/wjsERLg7qi — Jon Morosi (@jonmorosi) March 7, 2026

¿Cuáles son los jugadores nacidos en Italia?

Los tres italianos de nacimiento en la escuadra de Cervelli son lanzadores y en el grupo se destaca Samuel Aldegheri, que es el primer jugador nacido y criado en Italia (en Verona, específicamente) que firma como jugador profesional en MLB.

El zurdo de 24 años de edad suma 7 partidos en Grandes Ligas entre 2024 y 2025 con Los Angeles Angels y se mostró muy emotivo en una entrevista durante la primera ronda del Clásico Mundial. “Estar aquí hoy, todo el sacrificio que tomó, es realmente increíble”, le dijo a Jon Morosi. “Vestir estos colores significa todo para mí”.

Los otros dos jugadores nacidos en Italia son Claudio Scotti y Gabriele Quattrini (de Sant'Elpidio a Mare).

¿Qué jugadores no nacieron en Italia?

Son más de 20 los jugadores del roster de Italia que nacieron en Estados Unidos o Canadá y entre ellos están Aaron Nola (nacido en Luisiana), Vinnie Pasquantino (nacido en Virginia), Jac Caglianone (nacido en Florida), Adam Ottavino y Michael Lorenzen. También en el cuerpo técnico hay “extranjeros”, incluyendo al manager Francisco Cervelli que nació en Valencia, Venezuela, sus coaches Lipso Nava (también venezolano) y Jorge Posada (de Puerto Rico).

¿Qué dicen las reglas del Clásico Mundial?

El reglamento del Clásico Mundial establece que para que un jugador represente a un país no necesariamente debe haber nacido ahí o tener pasaporte de esa nación. Basta con que uno de sus padres o abuelos sea ciudadano o nativo de ese país para tener derecho a representarlo.

Lo indispensable para que la organización del torneo otorgue el aval es que esa ascendencia pueda ser comprobada con documentos legales. No está establecido un porcentaje obligatorio de nativos de un país para conformar el roster.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol