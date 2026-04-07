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Sports Illustrated

¿Cuántos jugadores tienen sus números retirados en los New York Mets?

En septiembre, después de develar su placa en Cooperstown, Carlos Beltrán verá su número exhibido en las alturas de Citi Field junto al de otras leyendas
Mariana Moreno|
New York Mets retiraron en 2025 el número de David Wright
New York Mets retiraron en 2025 el número de David Wright | Brad Penner-Imagn Images

En New York Mets retribuyen a Carlos Beltrán. El puertorriqueño, que fue elegido para entrar al Salón de la Fama de MLB en enero, decidió llevar una gorra de los metropolitanos en su placa y ahora la organización anunció que retirarán su número 15.

La ceremonia está programada para el 19 de septiembre, antes del duelo en Citi Field ante los Philadelphia Phillies, y casi dos meses más tarde de que Beltrán tenga su inducción en Cooperstown.

El puertorriqueño jugó para los Mets en siete de sus 20 temporadas en las mayores, entre 2005 y 2011, y con este uniforme fue a 5 de sus 9 Juegos de Estrellas y ganó sus tres Guantes de Oro y los dos Bates de Plata.

En diciembre de 2019 fue anunciado como manager, pero fue despedido un par de meses más tarde sin tomar las riendas de la escuadra por el escándalo del robo de señas de Houston Astros. Ahora formará parte de un club exclusivo de leyendas del equipo neoyorquino al que le han retirado el número.

Beltrán dio declaraciones, reseñadas por la agencia de noticias AP, sobre la decisión del retiro de su número y su ingreso al Salón de la Fama del equipo: “Es el mayor homenaje posible, y me siento verdaderamente bendecido. Los Mets ocupan un lugar especial en mi corazón. Este verano será increíblemente significativo, desde mi ingreso al Salón de la Fama del Béisbol hasta este honor del Salón de la Fama de los Mets, y como broche de oro, el retiro de mi número. Estoy profundamente agradecido”.

¿Quiénes tienen el número retirado en New York Mets?

Hay nueve jugadores a los que New York Mets les han retirado el número y en la lista se encuentran verdaderas leyendas del equipo fundado en 1962. Entre quienes han recibido esta distinción se encuentra a miembros del Salón de la Fama como Mike Piazza, Tom Seaver y Willie Mays.

También fueron honrados por la organización de los metropolitanos leyendas de la franquicia como Keith Hernandez (17), Dwight Gooden (16), Darryl Strawberry (18) y David Wright (5). Wright -el último capitán de los Mets- fue el más reciente, en 2025, siete años después de su retiro tras una carrera de 14 temporadas en las que no jugó para otro equipo y ganó dos Bates de Plata, dos Guantes de Oro y fue a siete Juegos de Estrellas.

Los Mets retiraron los números de los ex managers Gil Hodges (14) y Casey Stengel (37), y como el resto de los equipos de las Grandes Ligas también el número 42 en honor a Jackie Robinson.

Todos los números retirados en New York Mets

Número

Jugador

Posición

5

David Wright

Tercera base

15

Carlos Beltrán

Jardinero central

16

Dwight "Doc" Gooden

Lanzador

17

Keith Hernandez

Primera base

18

Darryl Strawberry

Jardinero derecho

24

Willie Mays

Jardinero central

31

Mike Piazza

Receptor

36

Jerry Koosman

Lanzador

41

Tom Seaver

Lanzador

42

Jackie Robinson

Retirado por todos los equipos de MLB

14

Gil Hodges

Manager

37

Casey Stengel

Manager

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Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.