¿Cuántos jugadores tienen sus números retirados en los New York Mets?

En New York Mets retribuyen a Carlos Beltrán. El puertorriqueño, que fue elegido para entrar al Salón de la Fama de MLB en enero, decidió llevar una gorra de los metropolitanos en su placa y ahora la organización anunció que retirarán su número 15.

La ceremonia está programada para el 19 de septiembre, antes del duelo en Citi Field ante los Philadelphia Phillies, y casi dos meses más tarde de que Beltrán tenga su inducción en Cooperstown.

El puertorriqueño jugó para los Mets en siete de sus 20 temporadas en las mayores, entre 2005 y 2011, y con este uniforme fue a 5 de sus 9 Juegos de Estrellas y ganó sus tres Guantes de Oro y los dos Bates de Plata.

Carlos Beltrán will have his number 15 retired by the Mets on Saturday, September 19 https://t.co/DuoTePKeX7 pic.twitter.com/ssAsWCdvBz — SNY (@SNYtv) April 6, 2026

En diciembre de 2019 fue anunciado como manager, pero fue despedido un par de meses más tarde sin tomar las riendas de la escuadra por el escándalo del robo de señas de Houston Astros. Ahora formará parte de un club exclusivo de leyendas del equipo neoyorquino al que le han retirado el número.

Beltrán dio declaraciones, reseñadas por la agencia de noticias AP, sobre la decisión del retiro de su número y su ingreso al Salón de la Fama del equipo: “Es el mayor homenaje posible, y me siento verdaderamente bendecido. Los Mets ocupan un lugar especial en mi corazón. Este verano será increíblemente significativo, desde mi ingreso al Salón de la Fama del Béisbol hasta este honor del Salón de la Fama de los Mets, y como broche de oro, el retiro de mi número. Estoy profundamente agradecido”.

¿Quiénes tienen el número retirado en New York Mets?

Hay nueve jugadores a los que New York Mets les han retirado el número y en la lista se encuentran verdaderas leyendas del equipo fundado en 1962. Entre quienes han recibido esta distinción se encuentra a miembros del Salón de la Fama como Mike Piazza, Tom Seaver y Willie Mays.

También fueron honrados por la organización de los metropolitanos leyendas de la franquicia como Keith Hernandez (17), Dwight Gooden (16), Darryl Strawberry (18) y David Wright (5). Wright -el último capitán de los Mets- fue el más reciente, en 2025, siete años después de su retiro tras una carrera de 14 temporadas en las que no jugó para otro equipo y ganó dos Bates de Plata, dos Guantes de Oro y fue a siete Juegos de Estrellas.

Los Mets retiraron los números de los ex managers Gil Hodges (14) y Casey Stengel (37), y como el resto de los equipos de las Grandes Ligas también el número 42 en honor a Jackie Robinson.

Todos los números retirados en New York Mets

Número Jugador Posición 5 David Wright Tercera base 15 Carlos Beltrán Jardinero central 16 Dwight "Doc" Gooden Lanzador 17 Keith Hernandez Primera base 18 Darryl Strawberry Jardinero derecho 24 Willie Mays Jardinero central 31 Mike Piazza Receptor 36 Jerry Koosman Lanzador 41 Tom Seaver Lanzador 42 Jackie Robinson Retirado por todos los equipos de MLB 14 Gil Hodges Manager 37 Casey Stengel Manager

Más contenido de MLB