¿Cuántos récords tiene José Altuve en los Houston Astros?

Esta semana José Altuve volvió a ser noticia en MLB. El lunes en la noche, con un batazo al jardín central del Coors Field en Colorado, el venezolano de los Houston Astros llegó a una cifra redonda, 2.400 hits de por vida, y con ello ha reabierto varios debates.

Altuve está de regreso en 2026 a su posición tradicional, la segunda base, y en sus primeros 12 partidos se ha visto como el bateador de peligro que siempre fue antes de que las lesiones empezaran a jugarle en contra desde 2023. Muestra una línea de .341/.491/.585 y OPS de 1.076, tiene 14 imparables, incluyendo seis extrabases y media docena de remolcadas. También lidera la Liga Americana con 12 carreras anotadas.

Con su hit 2.400 el venezolano consiguió varias cosas, entre ellas que vuelva a hablarse de la posibilidad de verlo llegar a los 3.000 inatrapables. Tiene contrato hasta la zafra de 2029, cuando tendrá 39 años de edad, y necesitará mantenerse en acción por más de 140 juegos por temporada y batear más de 180 hits por campaña para cumplir el objetivo.

De momento, Houston celebra sus logros y lo ve subir en los rankings históricos de la franquicia, con la esperanza de que en el futuro acompañe a una leyenda como Craig Biggio en el Salón de la Fama de Cooperstown.

“Es un ser humano especial. Es el corazón de esta organización y es el jugador franquicia. Está camino al Salón de la Fama. Es el favorito de los aficionados y sin duda es la chispa de nuestro dugout”, dijo el gerente de los Astros, Dana Brown, en 2024 cuando pactaron la extensión de contrato. “Ahora definitivamente será un Astro de por vida. Nos sentimos honrados de tener a este hombre y lo felicitamos por pasar toda su carrera en Houston”.

Récords históricos de José Altuve en los Houston Astros

Más Bates de Plata: José Altuve es dueño del récord absoluto de la organización con sus 7 premios, conseguidos de forma consecutiva entre las temporadas de 2014 y 2018, y los otros en 2022 y 2024.

Más Juegos de Estrellas: El venezolano llegó en 2024 a 9 invitaciones al All Star, ampliando su ventaja sobre Craig Biggio, que tuvo 7.

Títulos de Bateo: El infielder es el único jugador en la historia de la franquicia de Houston que ha conquistado 3 campeonatos de bateo (2014, 2016 y 2017).

Récord de hits en una temporada: En la campaña de 2014 impuso la marca de más imparables para los Astros con sus 225 hits. Además, es el único jugador en la historia del equipo con cuatro temporadas consecutivas de más de 200 imparables.

Club 250/300: Altuve se convirtió en la temporada de 2025 en el primer jugador de los Astros (y uno de los pocos en la historia de la MLB) en acumular más de 250 jonrones y 300 bases robadas de por vida vistiendo la misma camiseta.

Posiciones en el ranking histórico de los Houston Astros

Al comenzar la temporada de 2026 José Altuve aparece en el top 3 en varias categorías históricas de la franquicia de Houston, y en la mayoría está por detrás de un miembro del Salón de la Fama como Craig Biggio. Si se mantiene sano y en ritmo, tiene proyección para superarlo en varios departamentos antes de su retiro:

Hits: Ocupa el segundo lugar histórico con 2.402 hits y persigue a Biggio, que se retiró con 3.062.

Carreras anotadas: Está en tercer lugar con más 1.248, escoltando a Biggio con 1.844 y a Jeff Bagwell con 1.517.

Dobles: Sus 459 batazos de dos bases lo ubican en la tercera posición del ranking histórico, detrás de los 668 de Biggio y 488 de Bagwell.

Cuadrangulares: Es el cuarto máximo jonronero de la franquicia de Houston con 257, solo superado por Jeff Bagwell (449), Lance Berkman (326) y Craig Biggio (291).

Impulsadas: Con 895 remolcadas de por vida, el venezolano está en quinta posición. Tiene por encima a Bagwell (1.529), Biggio (1.175), Berkman (1.090) y José Cruz (942)

Récords de José Altuve en postemporada

Si Altuve es consistente en cada temporada, sus números en playoffs son todavía mejores. El venezolano es el líder histórico de la franquicia (y uno de los mejores de toda la MLB) en:

Jonrones en postemporada: Con 27, es la mayor cantidad de los Astros y segunda de todos los tiempos en la MLB (detrás de Manny Ramírez).

Hits, carreras anotadas y extrabases: Posee prácticamente todos los récords ofensivos de postemporada para Houston debido a sus constantes viajes a la Serie Mundial.

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