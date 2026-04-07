José Altuve llegó a 2.400 hits en la MLB: ¿Cuándo llegará a los 3.000?

José Altuve sigue elaborando una candidatura firme hacia Cooperstown, al alcanzar esta semana los 2.400 hits en su carrera, una cifra redonda para el pelotero venezolano de los Houston Astros que buscará la inmortalidad una vez finalice su carrera.

Altuve, de 35 años de edad, conectó un doble ante los Colorado Rockies, en un batazo que parecía ser solo un sencillo, pero la velocidad del venezolano le permitió llegar a salvo a la segunda base y celebrar su histórico batazo.

Si Altuve se mantiene sano y puede seguir jugando más de 140 juegos por temporada y su producción se mantiene podría alcanzar los 3.000 hits cerca de los 39 o 40 años. El segunda base cumplirá 39 años de edad en el 2029, en la última campaña de su actual acuerdo.

Cabe recordar que Altuve firmó una extensión de contrato por 5 años y $125 millones con los Astros de Houston en febrero de 2024, asegurando su permanencia en la organización con la que ha estado durante toda su carrera.

A pesar de que en las últimas campañas ha tenido problemas de lesiones, en la actualidad Altuve se ve totalmente recuperado, con un gran inicio de temporada. Antes del encuentro del martes, el infielder estaba bateando para .378, con 2 jonrones, 7 carreras remolcadas, 12 boletos y lidera las Grandes Ligas en carreras anotadas con 12.

Altuve sigue añadiendo momentos memorables en los libros de MLB. ¡Grande! https://t.co/R30H2VGeqW pic.twitter.com/J0q3frt5zR — MLB Español (@mlbespanol) April 7, 2026

Altuve tiene un MVP en su carrera, 9 invitaciones al Juego de Estrellas, 2 títulos de Serie Mundial, un Guante de Oro, 7 Bates de Plata, 3 títulos de bateo y un MVP de Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Ese currículum hará que seguramente entre al Salón de la Fama, aunque su único enemigo puede ser la polémica que surgió en 2017, con el robo de señas en el año que los Astros quedaron campeones y eso empañó un poco su carrera.

En los Astros le tienen una gran estima a Altuve y esperan que logre los 3.000 hits con esa camiseta, motivo por el cual le hicieron esa extensión de contrato en 2024.

“Es un ser humano especial. Es el corazón de esta organización y es el jugador franquicia. Está camino al Salón de la Fama. Es el favorito de los aficionados y sin duda es la chispa de nuestro dugout”, dijo Dana Brown en 2024 tras pactar la extensión que hará al venezolano parte de los Astros hasta 2029. “Ahora definitivamente será un Astro de por vida. Nos sentimos honrados de tener a este hombre y lo felicitamos por pasar toda su carrera en Houston”.

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