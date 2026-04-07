¿Cuántos récords tiene José Ramírez en los Cleveland Guardians?

Cuando el partido del lunes en Progressive Field se hizo oficial antes del sexto inning, la multitud ovacionó a José Ramírez y el coach de tercera base, Sandy Alomar, le regaló la almohadilla. El dominicano acababa de convertirse en el líder histórico de Cleveland Guardians en partidos disputados.

No es poca cosa. Con sus 1.620 juegos para esta franquicia Ramírez dejó atrás la marca de Terry Turner que estuvo vigente por 108 años y es el único jugador activo en liderar este renglón. Datos de ESPN señalan que “de 31 líderes de franquicia en juegos jugados, 21 están en el Salón de la Fama de MLB”. Y hacia allá esta apuntando.

“Obviamente es algo divertido de lograr, pero ese no es mi objetivo final con el equipo”, dijo Ramírez a través de un intérprete. "Eso significa mucho porque son las dos cosas principales en las que estoy enfocado: trabajar para llegar al Salón de la Fama y también ganar una Serie Mundial”.

Con 33 años de edad, el infielder quisqueyano se ha asegurado de pertenecer a la organización por toda su carrera. Acaban de darle una extensión de contrato por siete temporadas y 175 millones de dólares. El acuerdo culmina en 2032, lo que le da la oportunidad de ir por otras marcas que tiene en la mira.

José Ramírez is now the @CleGuardians all-time leader in games played 🫡 pic.twitter.com/LWbwQJYZSl — MLB (@MLB) April 6, 2026

Récords históricos de José Ramírez en los Cleveland Guardians

José Ramírez está disputando su temporada 14 con el uniforme de Cleveland, con el que debutó en Grandes Ligas en 2013. Ya se apoderó de algunas marcas:

Más Bates de Plata: sus seis premios (2017, 2018, 2020, 2022, 2024 y 2025) son la mayor cantidad para un jugador de Cleveland y superó a leyendas como Albert Belle.

Club 250/250: En 2025, el dominicano se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia con 250 jonrones y 250 bases robadas de por vida. También es el primer jugador que se desempeña principalmente como tercer base que lo consigue en la MLB.

Club 30/30: De acuerdo con datos del portal de MLB.com, hay tres jugadores en la historia de la franquicia de Cleveland (Indios/Guardians) que son parte del club 30-30 (30 jonrones y 30 bases robadas en una temporada): Joe Carter (1987), Grady Sizemore (2008) y José Ramírez (2023, 2024, 2025). El dominicano es el único en lograrlo múltiples veces y de forma consecutiva.

Posiciones en el ranking histórico de Cleveland Guardians

El antesalista nacido en Baní, República Dominicana, está ubicado en el top 5 histórico de la franquicia en varios departamentos:

Cuadrangulares: ocupa el segundo lugar de todos los tiempos en Cleveland con 286 jonrones, solo superado por el miembro del Salón de la Fama Jim Thome (337).

Dobles: su nombre aparece tercero entre los líderes históricos de este renglón con 400. Por encima están Tris Speaker (486) y Nap Lajoie (424). Su tope personal en una zafra son los 56 dobles que conectó en 2017 y que es una de las cifras más altas en una temporada para el equipo.

Bases Robadas: Ramírez superó a Omar Vizquel para adueñarse del segundo lugar histórico entre los estafadores de Cleveland con 289. El líder de todos los tiempos en la franquicia es Kenny Lofton con 452.

Carreras Impulsadas: El dominicano ha acumulado 954 remolcadas y eso lo pone en el segundo lugar histórico del equipo. Con un promedio de 95 fletadas por campaña, Ramírez es una amenaza real para el liderato de todos los tiempos en Cleveland, que ahora mismo le pertenece a Earl Averill con 1.064.

Otros logros importantes de José Ramírez en Guardians

José Ramírez ha preferido dejar de ganar más dinero con tal de quedarse en Cleveland, la organización que lo firmó para profesional y con la que ha logrado varias conquistas:

Juego de Estrellas: Ha sido seleccionado 7 veces (en 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025).

Liderato de Extrabases: Ha comandado a los bateadores de la Liga Americana en extrabases en dos ocasiones (2017 y 2020).

Reconocimiento local: El dominicano no sólo es ídolo de la afición de los Guardians y pieza clave para la organización. También tiene un gran significado para la ciudad de Cleveland, que le dio su nombre a un campo de béisbol juvenil (“José Ramírez Field”) y también a la calle donde se ubica ese parque (“José Ramírez Way”).

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