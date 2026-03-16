¿Cuántos venezolanos hay en el roster de Italia en el Clásico Mundial 2026?

Italia llegó al Clásico Mundial de Béisbol 2026 vestida de “azzurra”, pero con un marcado sabor latino dentro del dugout.

Es que detrás de su sorprendente travesía invicta en la fase inicial y su clasificación a las semifinales del ascendente torneo de selecciones se encuentra un grupo de venezolanos que han aportado experiencia, intensidad y cultura beisbolera a uno de los proyectos más llamativos del campeonato: el de la selección transalpina.

Al frente de la delegación de Venezuela que representa a Italia en este WBC está Francisco Cervelli, ex receptor nacido en Valencia y con una carrera de 13 temporadas en Grandes Ligas. Efectivamente, el actual manager de La Nazionale de pelota actuó durante siete zafras para New York Yankees, ayudándolos a ganar su última Serie Mundial, en 2009, mientras que también defendió a Pittsburgh Pirates y Miami Marlins, experiencia que ahora traslada al mencionado evento internacional.

🇻🇪 Venezolanos en el roster de Italia 🇮🇹



📍 J.J. D'Orazio: receptor

📍Brayan Rocchio: campocorto

📍Andrés Annunziata: receptor

📍Renzo Martini: primera base

📍Lipso Nava: coach de tercera base

📍Francisco Cervelli: mánager pic.twitter.com/hNIRJQroi9 — Manuel Alejandro Ramírez (@manuramirez95) March 16, 2026

De hecho, el hoy estratega asumió el cargo con la misión de aplicar los métodos aprendidos tanto en MLB como en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para impulsar el desarrollo de ese deporte en suelo europeo, donde aún se lucha por ganar espacio frente al fútbol. Pues, el liderazgo del antiguo catcher ha sido clave para una selección que ha sorprendido al propio Clásico Mundial con victorias importantes, incluyendo ante Estados Unidos y Puerto Rico (cuartos de final), que le hizo instalarse entre los cuatro mejores del certamen.

Pero Cervelli no está sólo en la tarea en cuestión, dado que en el cuerpo técnico lo acompaña Lipso Nava, una figura reconocida del béisbol venezolano que funge como coach de tercera base. Con una extensa carrera de dirigente en la LVBP, Nava imparte conocimiento estratégico y carácter a un combinado que mezcla disciplina con el temperamento caribeño, aunado al talento de estadounidenses con ancestros italianos.

De igual modo, en el roster de La Azzurra destacan varios jugadores de posición vinculados a la pelota venezolana. Entre ellos aparece el receptor J. J. D’Orazio, integrante de los Tigres de Aragua, quien fue convocado a última hora y terminó cubriendo innings importantes en compromisos de alta exigencia ante potencias de la justa. A su lado emerge otro catcher, el joven Andrés Annunziata, nacido en Cagua y beisbolista activo en la Serie A italiana con Nettuno 1945; igual que el infielder Renzo Martini, oriundo de Trujillo y con pasado en la organización de Cardenales de Lara, previo a consolidar su trayectoria en el viejo continente.

Ya para la venidera semifinal versus Venezuela, Italia sumó a Brayan Rocchio, campocorto titular de Cleveland Guardians y el sudamericano de mayor bagaje actual de los que representan a la nación de la bota.

El resultado es una mezcla singular: una selección que canta el himno en italiano, pero celebra con la energía, los gestos y la pasión característica de los venezolanos. En pleno Clásico Mundial, semejante fusión cultural se ha convertido en uno de los motores de la inesperada y emocionante performance de La Nazionale.

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