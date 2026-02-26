David Ortiz se une a los entrenamientos de los Boston Red Sox

Como es tradicional en los últimos años, David Ortiz se unió a los entrenamientos de los Boston Red Sox en calidad de coach invitado. El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown sigue siendo un personaje muy querido en la organización y sus conocimientos son compartidos para los peloteros que buscan mejorar su ofensiva previo a la temporada 2026 de la MLB.

Lo mismo ocurre con su compatriota Pedro Martínez, aunque en este caso sus lecciones van para los lanzadores. Esta iniciativa de contar con peloteros legendarios en los campos de entrenamiento ha funcionado como motivación para los peloteros que buscan alcanzar su máximo nivel.

Ortiz trabaja en la actualidad como comentarista de televisión para una importante cadena en los Estados Unidos. Su análisis del juego va más allá de los números y es enfocado en las vivencias que tuvo como pelotero.

El dominicano jugó 14 de sus 20 temporadas en las mayores con Boston y fue donde logró sus conquistas personales: 7 Bates de Plata, 10 Juegos de Estrellas, el premio Roberto Clemente y tres anillos de Serie Mundial.

El bateador designado es tercero en la historia de la franquicia en dobles con 524 y en impulsadas con 1.530. Sus estadísticas y conquistas fueron impresionantes, pero la conexión que tuvo con sus compañeros y los aficionados lo marcaron como una leyenda en la franquicia.

Con Boston disputó un total de 2.408 juegos en su trayectoria en la MLB, registrando un promedio de bateo de .286 con 2.472 hits, 541 jonrones (puesto 17 de todos los tiempos), 632 dobles (puesto 12) y1.768 carreras impulsadas

Muchos lo consideran como el héroe de romper la "Maldición del Bambino" en la temporada del 2004, apenas un año después de haber llegado al equipo. Fue clave en esa postemporada para regresar de un déficit de 0-3 ante los New York Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

De hecho, Ortiz conectó jonrones claves en extra innings tanto en el Juego 4 como en el Juego 5 de esa recordada serie contra los Yankees. Fue coronado como MVP de esa serie, mientras que Manny Ramírez, su compatriota, se llevó el premio en la Serie Mundial contra los Cardinals.m

Boston tiene un gran significado para Ortiz y mientras la salud lo acompañe, seguirá siendo parte de los entrenamientos previos a la temporada del equipo. Es un rol que le gusta hacer y se le nota con su disposición para ayudar a los más jóvenes.

