El legado de Pedro Martínez en los Red Sox: ¿Cómo el dominicano cambió la historia de Boston?

Pedro Martínez fue un lanzador tan dominante como controversial en su dilatada carrera en las Grandes Ligas. Su potente recta y su manera de desafiar a los contrarios le hizo ganar muchos amigos en la ciudad de Boston y muchos enemigos fuera de ella.

Martínez es considerado uno de los mejores lanzadores en la historia de los Red Sox, clave en el histórico campeonato de 2004, cuando el equipo rompió una racha de 86 años sin ganar, bautizada como la Maldición del Bambino.

Más allá de sus logros, el temple que tenía sobre la lomita hacía que los contrarios temieran por sus lanzamientos rápidos pegados al cuerpo. Tuvo una carrera brillante de 18 temporadas, 7 de ellas con el uniforme de Boston, con el que hoy posa en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Formó un tridente legendario en el equipo de Boston junto con Pedro Martínez y Manny Ramírez. Todos nacidos en República Dominicana, le dieron a la franquicia un título que parecía imposible, sobre todo cuando perdían 0-3 en la Serie de Campeonato contra los Yankees en 2004 y lograron remontar para luego ganar la Serie Mundial 4-0 ante los St. Louis Cardinals.

¿Cuáles son sus estadísticas durante su carrera?

Martínez estuvo por 18 temporadas en el más alto nivel de la MLB. Dejó un récord de 219 victorias y solo100 derrotas, muestra clara de su dominio en la época. En 476 juegos (409 como abridor), dejó una marca de 3.154 ponches en 2.827.1 entradas lanzadas, con una efectividad vitalicia de 2.93.

Sus números son sobresalientes, pero lo que más llamaba la atención era la manera de crecerse en partidos de playoffs o de muerte súbita para su equipo. En esas ocasiones sacaba lo mejor de su arsenal para darle la victoria a los suyos.

Martínez lanzó el Juego 3 de la Serie Mundial de 2004 | Ron Vesely/GettyImages

¿Cuáles fueron los premios durante su carrera?

En cinco oportunidades, Martínez alcanzó la mejor efectividad de la liga, una marca que podría permanecer en sus manos por mucho tiempo, ya que en el beisbol actual es muy complicado ver ese tipo de dominio y, sobre todo, ver a un lanzador abridor tan alejado de lesiones.

Además, conquistó tres premios Cy Young en su carrera, ganó la Triple Corona del Pitcheo en una ocasión, fue 8 veces invitado al Juego de Estrellas, siendo MVP en uno de esos desafíos de estelares que marcan la mitad de la temporada.

Revisar la carrera de Martínez es darse cuenta lo completo que era y la capacidad que tenía para abanicar a sus rivales, con 3.154 ponches en total. Todos estos números lo llevaron a ser consagrado como un miembro de Cooperstown.

¿Cuándo fue su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown?

El dominicano fue seleccionado al Salón de la Fama en 2015, como premio a una gran carrera, sobre todo con los Boston Red Sox. Recibió un apoyo del 91.1 % de los electores, siendo el cuarto latino con mejor apoyo en la historia de las Grandes Ligas.

"Esta ha sido la ceremonia más emotiva para mí, la más significativa", afirmó Martínez en 2015, en la ceremonia de exaltación. "Por eso quise dejar un mensaje completo y claro: Que nosotros sí podemos alcanzar las metas que nos propongamos".

En su discurso, reconoció a su país, República Dominicana, pero también habló de la importancia de Estados Unidos no solo con su carrera sino con su vida y la de su familia.

"Quería asegurarme de reconocer ambos países", explicó el ex lanzador. "La República Dominicana porque nacía allí y, como vieron ustedes, vinieron tantas personas de mi país para apoyar a uno de los suyos.

"Al mismo tiempo también soy ciudadano de Estados Unidos, respeto los Estados Unidos. Quería darle el mismo reconocimiento que a la República Dominicana, porque sin Estados Unidos no estaría en Cooperstown siendo exaltado al Salón de la Fama".

Más noticias sobre los Boston Red Sox