Las declaraciones de Aaron Judge tras perder la final del Clásico Mundial contra Venezuela

Aaron Judge no tuvo un buen Clásico Mundial de Béisbol y eso lo aprovechó Venezuela para derrotar a Estados Unidos en la final del torneo, con marcador de 3 carreras por 2. A pesar de llegar al campeonato como uno de los mejores bateadores de la actualidad, el capitán del equipo estadounidense quedó en deuda.

Judge terminó el torneo con .222 de promedio, 2 jonrones y 5 carreras remolcadas, en su primera actuación con la camiseta de Estados Unidos en este torneo.

"Cuando nos lanzaban una buena bola, o la elevábamos o la bateábamos por el suelo. Eso no puede pasar. Cuando te lanzan una bola para batear, tienes que poder conectar un buen batazo", dijo Judge a la prensa, tras terminar el partido.

El equipo estadounidense tenía un costo de $320 millones de dólares en salarios para el 2026, lo que habla del poderío que tenía el equipo dirigido por Mark DeRosa. Sin embargo, al final, Venezuela fue más con una nómina modesta, pero con jugadores que aparecieron en el momento justo.

Aaron Judge on facing Venezuela:



"When we did get a pitch we either popped it up or hit it on the ground. Stuff like that can't happen. When you get a pitch to hit, you gotta be able to drive it" pic.twitter.com/7CDVFKoEzJ — Yankees Videos (@snyyankees) March 18, 2026

“Obviamente estamos decepcionados”, comentó Aaron Judge para AP. “Todos nosotros nos pusimos este uniforme para salir allá afuera y ganar una medalla de oro. Nos quedamos cortos en eso”.

La transmisión oficial del partido capturó el momento en el que los jugadores de Estados Unidos lamentaban tener puesta la medalla de plata y veían, con mucha tristeza, como Venezuela se colgaba el oro en su primera final en su historia.

“En esos momentos, es como en las Olimpiadas o en cualquier otro lugar”, dijo Harper. “Estoy realmente feliz por ellos. Obviamente, quiero ganar sin importar qué; para eso juego, para ganar un campeonato y una medalla de oro. Pero en ese momento no se trata de mí, se trata de nosotros y de nuestro juego”.

Estados Undidos solo conectó tres hits en el partido, incluido el cuadrangular de Harper para igualar el marcador en la parte baja del octavo episodio. En la semifinal y en la final solo pudieron anotar cuatro carreras, algo que no estaba en los planes.

Venezuela se consagró gracias a un hit de Eugenio Suárez en la parte alta de la novena entrada, que trajo la carrera de la diferencia en las piernas de Javier Sanoja desde la segunda base. Daniel Palencia, cerrador de los Cubs, fue el encargado de acabar con el sueño de Judge, Harper y del país inventor de este deporte.

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