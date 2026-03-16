Las declaraciones de Albert Pujols tras la eliminación de República Dominicana en el Clásico Mundial

Albert Pujols se negó a hablar del pitcheo polémico con el que Mason Miller ponchó a Geraldo Perdomo para el último out de la semifinal que ganó Estados Unidos 2-1 sobre República Dominicana.

El lanzamiento estaba claramente fuera de la zona de strike, con un conteo de 3-2. Lo que podía significar un boleto terminó siendo el último out gracias a la sentencia del juez principal.

"Yo no me voy a enfocar en ese último pitcheo, de verdad. Fue un tremendo partido entre dos tremendos equipos. Me siento súper orgulloso por cada uno de los muchachos que representaron al país en este Clásico", dijo Pujols en rueda de prensa.

"Obviamente, no fue a nuestro favor. Estoy decepcionado de como terminó el partido, pero no voy a criticar nada de lo ocurrido, simplemente no se nos dio a nosotros", añadió.

En la séptima entrada, hubo una jugada interesante. Austin Wells estaba en segunda y Pujols no decidió utilizar a un corredor más veloz para igualar el encuentro. El receptor terminó en tercera sin poder pisar el plato, tras una jugada en que un corredor más rápido podía haber anotado.

"¿Cómo tú vas a remover al mejor catcher que tienes? Es fácil ahora decirlo cuando ustedes están afuera, pero ustedes no analizan las cosas que pasan en el juego. Yo creo que las decisiones y el plan que preparamos antes del juego, lo llevamos muy bien. Como te digo, tú te estás enfocando en el séptimo inning, yo me estoy enfocando en lo que los muchachos hicieron en el bullpen, ponchando 14 o 15 bateadores. No es muy fácil y el pitcheo de nosotros hizo un tremendo trabajo", dijo el dirigente.

"Vas a poner a (Agustín) Ramírez, y ¿si le pasa algo? Vas a tener que poner a (Carlos) Santana que es nuestra emergencia", agregó Pujols.

En esa jugada, Fernando Tatís Jr. y Ketel Marte se poncharon y no pudieron traer al plato la carrera de la igualdad. Al final, la mejor ofensiva del torneo, como la de República Dominicana, apenas pudo conseguir una carrera, gracias al cuadrangular de Junior Caminero ante Paul Skenes.

Pujols se puso a la orden para los Juegos Olímpicos

República Dominicana y Venezuela estarán junto con Estados Unidos como los representantes de América en los próximos Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Pujols se puso a la orden para dirigir a la selección en ese evento.

"Siempre (estaré disponible). Cada vez que tenga la oportunidad de ponerme este jersey, lo haré con el orgullo de representar a mi país. Estoy agradecido con Dios que nos dio la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos en 2028. Si Dios así lo quiere, ahí estaré, pero esa no es mi mayor meta", indicó el manager dominicano.

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