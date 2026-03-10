Las declaraciones de Albert Pujols antes del partido República Dominicana vs. Venezuela

El duelo decisivo del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol llega en la jornada final de la fase de grupos con el partido entre las selecciones de Venezuela y República Dominicana, y aunque ambos equipos ya tienen su boleto a cuartos de final, estará en juego el liderato en la llave. No es poca cosa. Quien termine al frente de la tabla evitará batirse contra Japón y Shohei Ohtani en la próxima ronda.

Venezolanos y dominicanos tienen a estrellas de MLB en sus filas y llegan invictos al duelo del miércoles en Miami, con tres triunfos cada uno. Entre estas novenas se ha gestado una interesante rivalidad que ha ido tomando calor desde el comienzo de este Clásico, con apuestas entre jugadores de ambos bandos y una manifiesta intensidad por parte de la afición.

Hay videos de parte y parte calentando el ambiente para el partido del miércoles. Pero el manager de República Dominicana, Albert Pujols, quiere mantenerse al margen. “No se trata sólo de ganarle a Venezuela”, dijo recientemente. “Se trata de ganar todos los juegos y coronarnos campeones". No es la primera vez que trata de evitar el tema sobre la confrontación con Venezuela.

Esto dijo el dirigente dominicano Albert Pujols 🇩🇴 sobre el juego contra Venezuela 🇻🇪 del próximo miércoles en la noche.#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/DcD50vFfNz — Sports Venezuela (@SportsVZLA2) March 9, 2026

¿Qué dijo Albert Pujols sobre el juego contra Venezuela?

Los dominicanos, que tienen una ofensiva liderada por Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero y Fernando Tatís Jr., y también se han apoyado en un bullpen intratable y han mostrado un dominio contundente ante cada rival que han enfrentado en esta edición del torneo.

Pujols no quiere pecar de exceso de confianza, ni sobredimensionar el partido contra la escuadra de Venezuela que cuenta con Ronald Acuña Jr., Eugenio Suárez, Salador Pérez y otros jugadores establecidos en Grandes Ligas.

“Eso es entre la fanaticada, los fanáticos se enfocan en eso, nosotros como peloteros no lo miramos así; lo miramos como un partido”, aseguró el manager en declaraciones citadas por el periodista dominicano Héctor Gómez.

“Venezuela tiene un tremendo equipo, nosotros también y al final va a ganar el que haga menos errores y haga más carreras”, aseguró. “Ese es mi trabajo como dirigente, enfocarme en mover las piezas y tratar de poner los muchachos que van a jugar esa noche para tratar de ganar el juego, pero eso es bueno entre la fanaticada, ya después que los peloteros crucen esa línea el miércoles entonces se enfoquen en lo que ellos saber hacer”.

“El torneo aquí no se trata sólo de ganarle a Venezuela, se trata de ganar todos los juegos y coronarnos campeones", concluyó Pujols.

