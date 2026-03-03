Albert Pujols evita hablar de Venezuela en su conferencia de prensa previo al amistoso con los Detroit Tigers

Albert Pujols, dirigente de República Dominicana para el Clásico Mundial 2026, no quiso hablar sobre el enfrentamiento que tendrán con Venezuela en el último compromiso de la fase de grupos del torneo, pese a que es el partido que más genera expectativas de la primera fase del evento.

El estratega, que ya ha ganado la liga invernal de su país y la Serie del Caribe, se presentó en rueda de prensa, previo a los encuentros amistosos que vivirá el equipo quisqueyano en el Estadio Juan Marichal ante los Detroit Tigers, para preparar su debut el el Clásico.

Dominicana comenzará ante Nicaragua el viernes 06 de marzo, mientras que Venezuela tendrá de rival a Países Bajos. En el pronóstico de las apuestas, el cuadro dirigido por Pujols aparece como el tercer equipo con más probabilidades de ganar el torneo y la escuadra liderada por el manager Omar López ocupa el cuarto puesto.

"Nosotros no nos enfocamos en Venezuela en este momento", dijo el estratega en rueda de prensa.

"Lo importante ahora mismo son estos dos juegos de exhibición y después el juego contra Nicaragua".

Venezuela le ganó a República Dominicana en 2023, en un juego muy intenso, que terminó favoreciendo al equipo vinotinto. Al final, Venezuela y Puerto Rico avanzaron de ronda y el equipo quisqueyano se quedó con las ganas de disputar los cuartos de final.

"Nosotros estamos preparados", dijo Pujols sobre su equipo. "Aunque nosotros tuvimos una práctica ayer (domingo) nosotros hemos venido trabajando desde hace meses la preparación de los muchachos y sabemos lo que tenemos".

Como cada uno de los equipos del Clásico, Dominicana cuenta con bajas sensibles, como las de José Ramírez, Elly De La Cruz o Rafael Devers. Sin embargo, Pujols cuenta con un plantel sólido, con estrellas de la talla de Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, Juan Soto o Fernando Tatís Jr.

El encargado de lanzarle a Venezuela el martes 11 de marzo en el Ioan Depot Park de Miami será nuevamente Sandy Alcántara, mismo lanzador que se midió a los sudamericanos en la edición del 2023.

El derecho de los Miami Marlins permitió tres carreras limpias frente a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 en 3.2 entradas, con 5 hits, 3 bases por bolas y dos ponches.

Venezuela, por su parte, no ha anunciado su rotación para el Clásico y solo se han limitado a informar que Ranger Suárez será el abridor para medirse a Países Bajos en el juego inaugural.

