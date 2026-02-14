¿Por qué Jasson Domínguez comenzará en la sucursal Triple A de los Yankees en 2026?

El estatus de Jasson Domínguez en los New York Yankees ha cambiado drásticamente y de haber sido prospecto estrella y con etiqueta de intocable, se dirige a comenzar la temporada en ligas menores.

La noticia no ha pasado desapercibida en los portales de MLB, sobre todo porque lo que nació como un rumor tras asegurarse el regreso de Trent Grisham y Cody Bellinger para 2026, pasó a estar confirmada por el gerente general Brian Cashman y sus declaraciones recientes.

Casman dijo que evaluarán la posibilidad de que Domínguez sea enviado a Triple A antes del Opening Day de las Grandes Ligas.

“Grisham destacó el año pasado y tuvo una temporada realmente estelar, apoderándose de uno de esos puestos fijos junto a Judge y Bellinger, lo que redujo a Jasson a un jugador de rol”, comenzó explicando el ejecutivo. “Aún tenía opciones para contribuir con nosotros saliendo de la banca, como corredor emergente, etc., cuando estábamos en plena contienda por el banderín para intentar determinar el título de la División Este de la Liga Americana o la situación del Comodín”.

“Todavía hay maneras de que se mantenga arriba”, continuó Cashman. “Domínguez es un jugador extremadamente talentoso, tanto a la ofensiva como a la defensiva, y es uno de nuestros mejores corredores. Tenerlo como opción para que el manager lo use, saliendo de la banca a veces, definitivamente mejora nuestras posibilidades de éxito. Así que, si todo sigue igual, nos veremos obligados a elegir la mejor estrategia para ayudar a este equipo”.

Sin embargo, entienden que con 23 años de edad lo más conveniente para el dominicano es jugar a diario. “Creo que nos conviene que tenga repeticiones diarias. Veremos cómo evoluciona la primavera y quiénes quedan para cuando tengamos nuestras reuniones hacia el final del campamento. Así que veremos adónde nos lleva”.

El rendimiento de Jasson Domínguez en 2025,

Tal como aspiraban en el alto mando, Domínguez fue el titular del jardín izquierdo en la temporada de 2025. Pero no pudo rendir como en el año de su debut y quedó en deuda, con números ofensivos de.257/.331/.388, OPS de .719, 10 jonrones, 18 dobles, un triple, 47 carreras impulsadas y 23 bases robadas.

¿Qué tiene que trabajar?

Domínguez pasó su tiempo en las menores como jardinero central, aunque estuvo trabajando en la pradera izquierda a su regreso de la cirugía Tommy John en 2024. Su defensa sigue siendo su Talón de Aquiles, y también debe trabajar en su ofensiva.

Su velocidad en las bases fue un aporte para los Yankees, pero echan de menos su poder y que pueda batear con hombres en circulación.

¿Quiénes le bloquean el paso a las mayores?

Aaron Judge y Cody Bellinger, dos ganadores del MVP, tienen contratos multianuales y Trent Grisham (dos veces Guante de Oro) se ganó la titularidad en el jardín central con un gran campaña ofensiva en 2025, lo que deja a Jasson Domínguez sin un lugar para jugar a diario en el outfield ahora mismo.

¿Cambiarán los Yankees a Jasson Domínguez?

De momento Brian Cashman no ha mencionado que esté abierto a escuchar ofertas por el joven jardinero, pero a diferencia de otros años, no está cerrada la puerta a ese escenario.

En el Bronx necesitan reforzar la rotación de abridores y saben que Domínguez puede ser una buena pieza de cambio que les garantice un retorno de primer nivel.

