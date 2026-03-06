Las declaraciones de Jeremy Peña tras quedar fuera del Clásico Mundial

La mala fortuna tocó la puerta de Jeremy Peña, el estelar campocorto de los Houston Astros, días antes de comenzar el Clásico Mundial. Una fractura de un dedo de la mano lo dejó fuera del torneo con República Dominicana, tras lastimarse en un juego de preparación de su selección ante los Detroit Tigers.

El gerente general de Houston, Dana Brown, explicó a los medios que el golpe ocurrió cuando la pelota cambió su trayectoria tras rebotar en la almohadilla. “Jeremy estaba fildeando un rodado y la bola dio un salto en la almohadilla y le pegó en la punta del dedo”.

Para Peña, es un golpe muy fuerte haber estado en la concentración del equipo nacional y tener que abandonarlo, justo antes de debutar contra Nicaragua. Aunque no tenía previsto ser titular, Peña era un bate fiable con el que contaba el manager Albert Pujols en el banco.

"Esto es duro, realmente apesta. Siento que las últimas 48 horas han sido muy inciertas, pero es lo que es. Esto es parte del juego. Quería ser parte del equipo. Tenemos una gran selección y el equipo está listo para ganar. Estaré mirando y animando a mis compañeros", dijo Peña a los medios en su regreso a la concentración de los Astros en el Spring Training.

Jeremy Peña lamenta su ausencia en el Clásico: “Ojalá estuviera jugando con los chicos”



“Las lesiones son parte del juego”



Aunque está fuera, Jeremy Peña promete apoyar: “Estaré animando al equipo” pic.twitter.com/nMEh6bMHAE — David Alcántara (@MrAlcantara4) March 6, 2026

"Vamos a evaluar mi situación en unas dos semanas, pero creo que no es algo grave. Cuando la pelota golpeó mi dedo solo pensé que era una uña rota, pero no fue así. Estaré activo en el Spring Training, poniéndome a tono para la temporada", explicó Peña.

Erick González fue el encargado de sustituir a Peña en el roster de República Dominicana en el Clásico Mundial. La de Peña es la segunda baja de Dominicana en los días previos al torneo, tras perder a Johan Rojas por el uso de sustancias prohibidas.

Ante la ausencia de Peña, Pujols tendrá como principal arma para el campocorto a Geraldo Perdomo, de los Arizona Diamondbacks, quien viene de una gran campaña en la temporada pasada en las Grandes Ligas y era visto por muchos analistas como el torpedero titular del equipo, pese a la experiencia que tiene Peña en las Grandes Ligas.

República Dominicana, uno de los favoritos del torneo, compite en el Grupo D del WBC, cuya sede es el loanDepot park de Miami. Los quisqueyanos enfrentarán en la primera ronda a Nicaragua, Países Bajos, Israel y Venezuela.

