República Dominicana anuncia al sustituto de Jeremy Peña en el Clásico Mundial

República Dominicana ya tiene al sustituto de Jeremy Peña para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego que el campocorto de Houston Astros quedara fuera del evento por una lesión sufrida días atrás.

Es que el perfil oficial de la selección quisqueyana en X anunció que el infielder Erik González ha sido incluido en la nómina en cuestión para ocupar la plaza dejada por el MVP de la Serie Mundial en 2022.

Semejante decisión de parte de la gerencia y el cuerpo técnico dominicano se produjo después de que Peña sufriera una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante un juego de exhibición frente a Detroit Tigers, celebrado en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. El incidente ocurrió cuando el torpedero de 28 años intentaba completar una acción defensiva tras un rodado.

Aunque el invitado al Juego de Estrellas de MLB en 2025 logró terminar la entrada e incluso tomó un turno al bate después de la jugada, finalmente abandonó el compromiso para ser sometido a evaluaciones médicas. Posteriormente, viajó a Florida a fin de ser examinado por un especialista en manos, quien confirmó la fractura en la punta del dedo afectado.

Peña había abandonado el campamento primaveral de Houston días antes para unirse a la selección quisqueyana con la intención de disputar su primer Clásico Mundial en rol principal, ya que accionó en dos partidos de la edición de 2023. Sin embargo, la lesión cambió los planes tanto del pelotero como de su combinado nacional.

Por otro lado, la incorporación de González permite al estratega de los merengueros, Albert Pujols, contar con una nueva pieza de experiencia para su cuadro interior, mientras busca consolidar un roster capaz de luchar por el título del ascendente torneo internacional. A sus 34 años, el oriundo de Puerto Plata cosecha seis zafras de experiencia en Grandes Ligas, al margen de no accionar allí desde 2022.

República Dominicana compite en el Grupo D del WBC, cuya sede es el loanDepot park de Miami. Los merengueros enfrentarán en la primera ronda a Nicaragua, Países Bajos, Israel y Venezuela.

¿Cómo será la rehabilitación de Jeremy Peña?

Una vez confirmada la fractura, el talentoso campocorto permanecerá en el cuartel de pretemporada de los Astros mientras inicia su proceso de rehabilitación. Asimismo, el Listín Diario agregó que Peña deberá utilizar una férula protectora en el dedo lesionado y será reevaluado por el servicio médico de los texanos en las próximas semanas.

Los reportes iniciales indican que el tiempo de recuperación del nacido en Santo Domingo podría extenderse entre cuatro y seis semanas, dependiendo de la evolución de la lesión. Dicha ausencia ahora significa que Geraldo Perdomo, de Arizona Diamondbacks, será la primera opción de Pujols para la posición 6.

