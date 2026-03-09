Las declaraciones de Sandy Alcántara antes de enfrentar a Venezuela en el Clásico Mundial

Sandy Alcántara está listo para medirse a Venezuela como el abridor de República Dominicana en la última jornada del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, y a pesar de que los fanáticos de ambas naciones han encendido la rivalidad en las gradas del loanDepot park, el as de los Miami Marlins quiere dejar eso de lado.

"Hay compañerismo entre los jugadores... Nosotros estamos aquí para hacer nuestro trabajo, para competir, representar a nuestro país, que es lo que más queremos, y ganar", dijo Alcántara en rueda de prensa, según Listín Diario.

"Entre los fanáticos está bien. Se están viendo muchas cosas en las redes sociales, los fanáticos de Venezuela llamando a los de República Dominicana y los de República Dominicana llamando a los venezolanos, pero que se maten ellos", aseguró.

Recuérdese que el derecho, de 30 años de edad, representó a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, teniendo apenas una apertura por la temprana eliminación del equipo caribeño. Apenas pudo trabajar 3.2 entradas ante Venezuela, permitiendo 5 imparables, 3 carreras limpias, y otorgando 3 boletos y un par de ponches con 64 pitcheos.

"Pienso que no fue el equipo el que perdió, pienso que fui yo por fallar pitcheos. Tengo mi cabeza en alto porque sabemos que el próximo partido lo vamos a ganar", dijo Alcántara tras el duro revés.

Por ello, para el abridor este certamen será una especie de revancha, tanto personal como colectiva.

Alcántara está en el marco de su último año de contrato garantizado con los Marlins, en el cual devengará 17.3 millones de dólares. El acuerdo tiene una opción del club para el 2027 por 21 millones de dólares que el equipo se reservará para ver su rendimiento durante la campaña de las Grandes Ligas.

El dos veces invitado al Juego de Estrellas dejó marca de 11-12 con 5.36 de efectividad, 142 ponches, 57 boletos, 1.271 de WHIP y 4.28 de FIP en 174.2 innings de trabajo en la campaña de 2025, en la que ha sido una de sus zafras más irregulares del último lustro.

El derecho cobró estatus de estrella en las Grandes Ligas en la temporada de 2022, cuando fue el ganador del Cy Young de la Liga Nacional y quedó décimo en las votaciones al MVP. En esa campaña dejó marca de 14-9 con 2.28 de efectividad, 207 ponches, 50 boletos, 6 juegos completos, 2.99 de FIP y 0.980 de WHIP en 32 aperturas y 228.2 innings trabajados.

