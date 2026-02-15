Últimas noticias y rumores del Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Willson Contreras confirma con Venezuela y más

La selección de Venezuela recibió una buena noticia este fin de semana, con el jugador de Boston Red Sox, Willson Contreras, confirmando su participación en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

“Nunca dije que no quería ir, sino que había que esperar por el seguro”, le aclaró Contreras a los periodistas en el campo de entrenamiento de los Red Sox. “Mucha gente lo entendió mal, pero nunca dije que no iba a estar en el Clásico”.

Contreras tenía dudas de ser parte de la escuadra de Venezuela porque esperaba la respuesta del seguro, pero parece haber aprobado los protocolos: “Sólo te puedo decir que estaré allá (en la concentración) el 1º de marzo”.

“Hay que prepararse temprano y dar el 100 por ciento, porque juegas para el país”, afirmó. “Una de las cosas positivas es que estoy desde temprano aquí, entrenando con el equipo y eso es positivo y ayuda mucho en la preparación para la temporada”.

Estados Unidos pierde a un lanzador para el Clásico

El lanzador derecho de los Seattle Mariners, Bryan Woo, informó este fin de semana que decidió rechazar la invitación para formar parte de la escuadra de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Woo estuvo invitado al Juego de Estrellas de 2025 y piensa que debe permanecer en los entrenamientos de primavera y prepararse para la temporada regular.

“Me hubiera encantado hacerlo”, dijo a portal de MLB Woo, de 26 años de edad, sobre jugar con Estados Unidos. “Pero solo quería ser inteligente con el aumento de carga de trabajo del 2024 al 2025. Si sumas partidos tempranos, la preparación temprana, las entradas de alto estrés al principio... mi objetivo es lanzar más de 200 entradas y hacer todas mis aperturas. Es un gran salto para este año”.

“Por mucho que me encantaría estar en ese equipo, en ese vestuario, solo intento ser inteligente al respecto”, agregó en su declaración.

¿Es República Dominicana favorito al título?

Aunque Estados Unidos y Japón parten como los principales favoritos para levantar la copa de campeón en la edición 2026 del Clásico Mundial, el ex gerente de la selección de República Dominicana, Stanley Javier, cree que la representación de su país tiene mejor equipo.

“Los tres países son muy buenos. Si comparas a jugadores por jugadores te das cuenta de que no puedes elegir un país sobre otro tan fácilmente. Pero este año me gusta el balance del equipo dominicano, y me gusta aún más el pitcheo, por esa razón lo doy como favorito”, le dijo Javier al medio dominicano Listín Diario.

“En el 2009 casi no teníamos peloteros. Alex Rodríguez y Albert Pujols se nos lesionaron faltando poco para el torneo, no teníamos primera base natural, y básicamente tuve que a última hora llamar a Luis Polonia porque me faltaban peloteros”, sostuvo Stanley.

Japón inicia entrenamientos para el Clásico

La selección japonesa para el Clásico Mundial comenzó sus entrenamientos este sábado en la ciudad de Miyazaki. En el primer día sólo tuvieron a los jugadores de la NPB, puesto que los Grandes Ligas se reportaron a los entrenamientos primaverales de sus organizaciones.

Japón, que defiende el título de 2023, tiene cuatro encuentros amistosos programados para las próximas dos semanas y lidian con una lesión de Daichi Ishii mientras saben que Kaima Taira no podrá acompañarlos.

Los veteranos de MLB Yu Darvish y Hideki Matsui estuvieron en la primera práctica asesorando a los jugadores más jóvenes y sus consejos se centraron en el uso de reloj de pitcheo.

Darrel Hernáiz vivirá un sueño con Puerto Rico

El jugador de infield de los Athletics, Darrel Hernáiz, está viviendo un sueño que comenzó a plantearse hace tres años. “En mi cabeza, pensaba, ‘quiero ser parte del próximo’”, le dijo Hernáiz al portal de MLB. “Me dije a mí mismo, ‘ojalá esté en las Grandes Ligas y pueda ser parte del siguiente’”.

“Significa mucho”, aseguró Hernáiz sobre la convocatoria para estar con Puerto Rico en el Clásico que le hizo Yadier Molina. El infielder se mudó a Estados Unidos muy pequeño, pero mantiene sus raíces boricuas.

“Ése era probablemente mi sueño número uno cuando era pequeño. Ni siquiera sabía qué eran las Grandes Ligas. Pero sabía qué era el Clásico y lo que significaba representar a Puerto Rico viviendo allí”, apuntó. “No fue una decisión fácil. Estoy compitiendo por un puesto. Pero pensé que era una oportunidad que no podía dejar pasar”.

México tiene el sustituto para José Urquidy

Con la firma de su contrato con Pittsburgh Pirates y las restricciones que impuso el seguro, José Urquidy quedó inhabilitado para lanzar en el Clásico Mundial.

Pero en Mexico ya anunciaron que Roel Ramírez, de 30 años de edad y nacido en Laredo, Texas, es el elegido para sustituir a Urquidy en el roster. Ramírez lanzó en MLB con los St. Louis Cardinals en las temporadas de 2020 y 2021.

