Las declaraciones de Shohei Ohtani antes de enfrentar a Venezuela en el Clásico Mundial

Shohei Ohtani ha dejado claro que no lanzará en lo que resta de Clásico Mundial de Béisbol, en la previa del compromiso de cuartos de final del torneo ante Venezuela, que se disputará este sábado.

Japón y la vinotinto se enfrentarán este sábado en el IoanDepot park de Miami, en el duelo más interesante de la segunda ronda del torneo. El ganador de esta llave, se enfrentará en semifinales al vencedor del emparejamiento entre Italia y Puerto Rico.

Ohtani lanzó una práctica de bateo en vivo a sus compañeros en la práctica de su selección. Este ejercicio forma parte de su proceso de puesta a tono para la campaña 2026 de la MLB, ya que el astro japonés no tiene planeado lanzar en el Clásico.

“He estado avanzando con mis propios ajustes como lanzador en paralelo con el torneo”, dijo Ohtani a MLB.com. “Creo que produjo buenos resultados tanto en volumen como en calidad. Siento que me estoy preparando bien para la nueva temporada”.

Ohtani terminó cerrando el juego de la final del Clásico Mundial de 2023, ponchando a Mike Trout para colgar el último out del encuentro.

“Por ahora, lanzar en el Clásico no va a suceder”, dijo Ohtani. “También es una promesa hecha con los Dodgers, y siento que es una forma de mostrar respeto a la organización que me permitió venir. Creo que lo mejor es contribuir primero de forma sólida a la ofensiva”.



“Decir que la posibilidad de lanzar es absolutamente cero no es algo que quiera afirmar”, manifestó Ohtani. “Pero en las circunstancias actuales, no creo que ocurra”.

El año pasado con los Dodgers, el astro nipón trabajó en 67.1 episodios con efectividad de 3.34 y 90 ponches. Fue su primera temporada como lanzador con los californianos.

“No tengo ningún sentimiento de frustración por no poder lanzar en el WBC”, dijo Ohtani. “Quiero hacer el trabajo que puedo hacer. Incluso sin mí en el montículo, Japón tiene excelentes lanzadores. Ya lo vimos en la ronda de Tokio, y personalmente tengo mucha confianza en ellos.

El japonés Shohei Othani, manifestó que está ansioso de enfrentar a Venezuela en el Clásico Mundial.



Así mismo manifestó que en no hay mucha diferencia en el béisbol latinoamericano y el japonés, así mismo resaltó la manera en que los latinos celebran los jonrones. pic.twitter.com/p5hgAhlLN5 — RCNoticias (@rcavada) March 12, 2026

“Poder mostrarles a otros países que hay grandes lanzadores entre los jóvenes jugadores japoneses también es algo que personalmente me entusiasma mucho”.

Venezuela y Japón se miden este sábado con Yoshinobu Yamamoto como abridor del conjunto asiático mientras que los sudamericanos han anunciado al estelar lanzador zurdo de los Boston Red Sox, Ranger Suárez.

